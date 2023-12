ABC FM busca a la “Canción del Año 2023″: conocé a las diez finalistas

ABC FM 98.5 sale nuevamente a la búsqueda de la “Canción del Año 2023″ con ayuda de sus oyentes, a partir de un listado de diez finalistas elaborado por Juan José Salerno, responsable de la programación musical. The Rolling Stones, The Beatles, U2, Miley Cyrus, Taylor Swift, Lenny Kravitz y otros artistas disputan este título que será revelado el próximo viernes 29.

“Son canciones que sonaron en el transcurso de todo el año, desde enero hasta noviembre. Son todos lanzamientos nuevos, estrenos del año 2023. Preparé el compilado en base a la popularidad de cada canción, sus posicionamientos en los charts mundiales, la cantidad de visualizaciones en YouTube, las descargas en las plataformas digitales, sus reproducciones en Spotify y en todos los circuitos de audición de música que se disponen a nivel mundial”, explicó Salerno.

Uno de los aspectos que destacó de la selección de este año es el “abanico extenso en tiempos de edad entre unos artistas y otros”. “Tenemos a Dua Lipa, Doja Cat, Miley Cyrus, Peggy Gou, Post Malone, Taylor Swift que son artistas jóvenes contemporáneos y, por otro lado, les tenemos a los Rolling Stones, a los Beatles, a U2, a Lenny Kravitz que ya son grandes nombres del rock y del pop de la historia mundial”, detalló.

El listado de las finalistas está integrado por “Houdini”, de Dua Lipa; “Paint the Town Red”, de Doja Cat; “TK421″, de Lenny Kravitz; “Flowers”, de Miley Cyrus y la canción de Peggy Gou “(It goes like) Nanana”.

El listado se completa con U2 y su canción “Atomic City”, “Chemical”, de Post Malone; “Cruel Summer”, de Taylor Swift; “Angry”, de The Rolling Stones; y “Now and Then”, considerada la última canción de The Beatles.

Sorpresa con ayuda de la IA

Para Salerno, justamente una de las grandes sorpresas musicales de este año 2023 fue “Now and Then”. “Tuvo un proceso de remasterización, que se recurrió a la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) para restaurar el audio que fue originalmente grabado a nivel casero por John Lennon, en voz y un piano. Es una canción que se rescató, se recuperó con esta tecnología y es prácticamente el sello de despedida, la última canción de los Beatles. Es una hermosa canción, es un suceso a nivel mundial”, expresó.

“La verdad es que no esperaba y capaz es el inicio de futuras producciones que nos van a seguir sorprendiendo”, añadió Juanjo con respecto a tener que programar un nuevo tema del cuarteto británico que se separó en 1970.

Los oyentes pueden votar por su canción favorita a través del WhatsApp (0974) 985-985. La canción ganadora será anunciada el viernes durante el programa “Tarde o temprano”, de 9:00 a 12:00, conducido por Diego Marini y Letizia Medina.