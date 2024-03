Air Supply en Paraguay: confirman el regreso de la banda

Graham Russell y Russell Hitchcock, los integrantes de Air Supply, volverán a actuar en suelo paraguayo el próximo 6 de abril, en el Yacht & Golf Club, como parte de su nueva gira, ‘The Lost in Love Experience’.

Con casi cincuenta años de trayectoria, Air Supply ya se presentó en Paraguay en cinco ocasiones anteriores: en 1989 en el Estadio Defensores del Chaco, en 1993 en el Anfiteatro de San Bernardino, en 2005 en el Yacht y Golf Club Paraguayo, en 2013 también en el Yacht y en el 2016 en el Banco Central del Paraguay (BCP). Formada por Russell y Hitchcock en 1975, Air Supply ha dejado un legado imborrable en la industria musical, con álbumes como Lost in love, The one that you love, Now & forever y The greatest hits.

A lo largo de su carrera, Air Supply ha producido éxitos mundiales como All out of love, Every woman in the world, Here I Am y Even nights are better, Making Love Out of Nothing at All, Lost in love, Goodbye, Without you y muchos más, que marcaron la historia de la música pop y conquistaron corazones alrededor del mundo.

Air Supply: estos son los precios de las entradas para su concierto en Paraguay

SECTOR PRECIO PRECIO EN PREVENTA PLATEA G. 195.000 G. 156.000 PREFERENCIA G. 250.000 G. 200.000 VIP SILVER G. 295.000 G. 236.000 VIP GOLDEN G. 380.000 G. 304.000 VIP PLATINUM G. 440.000 G. 352.000 VIP AIR SUPPLY G. 550.000 G. 440.000 PRIMERA FILA G. 750.000 G. 600.000 MESA GOLDEN G. 5.500.000 G. 4.400.000 MESA PLATINUM G. 6.500.000 G. 5.200.000

La banda ha vendido más de 20 millones de copias. Su tema “Lost in Love” fue nombrado Canción del Año en 1980, y varios de sus sencillos han alcanzado los primeros puestos en los rankings de Billboard.

La preventa exclusiva de entradas para clientes de Visa Itaú va del 7 al 9 de marzo en Ticketea. La venta de entradas al público en general será a partir del 10 de marzo.

El show es producido por One Entertainment.