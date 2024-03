Video: así fue la travesía de Agus para cantar con Limp Bizkit en Asunciónico

Luis Zárate, padre de Agus, el adolescente que se subió a cantar Break Stuff junto a Fred Durst, de Limp Bizkit, durante la presentación en vivo del grupo de música en el Asunciónico, contó cómo fue la travesía de su hijo y la emoción del chico al poder vivir el sueño de hacer música junto a uno de sus artistas favoritos.

“Nosotros, desde que se confirmó Limp Bizkit en Paraguay, ya tuvimos esta conversación. Yo le dije ‘Agus, mirá, no sé cómo vamos a hacer, pero de alguna forma vos te vas a terminar subiendo al escenario y vas a cantar’. Visualizamos muchísimo durante meses y meses, y diseñamos la estrategia para tratar de conseguir lo que básicamente fue -primero-, tratar de estar lo más cerca del escenario posible - en este caso llegó a la valla por suerte - y tener un cartel, lo más llamativo posible para que le preste atención y obviamente se conmueva al punto de que le invite a subirse al escenario”, explicó en conversación con nuestra redacción.

Lea más: Asunciónico 2024: así fue la primera jornada del festival

Celebró que, afortunadamente, todo lo que visualizaron y planificaron terminó siendo “una ejecución perfecta” en la noche de ayer y Agus logró su objetivo de poder compartir el escenario con uno de sus artistas favoritos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agus, fan de Limp Bizkit desde los nueve años

Luis contó que tienen una conexión muy especial con la música, que hace que el vínculo padre-hijo sea también especial, ya que escuchan Limp Bizkit desde que Agus tenía entre 8 y 9 años de forma regular, hasta ahora, que tiene 12 está por cumplir 13.

“De que está súper obsesionado con Limp Bizkit, harán tres años por ahí, que está mucho más metido a nivel obsesivo. Agus los conoció escuchando conmigo, escuchaba en el auto, escuchando la música en la casa, nosotros escuchamos mucha música y yo conocí en MTV, como muchos de mi generación, a finales de los 90 y comienzo de los 2000, y era una banda que seguía mucho con mis primos”, explicó.

Lea más: Asunciónico 2024: hoy se realiza la segunda jornada con The Offspring, Arcade Fire y muchos más

Dijo que el primer disco que conoció de Limp Bizkit fue “Significate Other”, que con el tiempo se volvió el favorito de Agus.

Agus y Limp Bizkit: “Todavía no le cayó la ficha”

Luis contó que no puede explicar la sensación y el sentimiento de ver a su hijo, Agus, cantar con Limp Bizkit, incluso dijo que “es muy cercano a la divinidad”, tratando de poner en palabras lo que sintió en el momento. Además, afirmó que se sintió sorprendido conseguir que Agus se suba al escenario y la performance que desempeñó al estar sobre tablas. “No pensé que iba a estar así tan activo, realmente, me dio todo tipo de sensaciones y me abrió la vista de poder verle ahí a mi propio hijo”, refirió.

“Agus al estar con Fred en el escenario, y mira, yo creo que todavía no le cayó la ficha, pero me parece que todavía, anoche no tuvo tiempo casi de asimilarlo, llegó a casa, cansado y se acostó a dormir, se levantó temprano para ir al colegio, y con el trajín de su rutina yo creo que todavía no tuvo tiempo suficiente para asimilarlo completamente, pero sí, estuvo súper emocionado, en el momento de su performance, estaba muy tranquilo, muy sereno y sobre todo se metió el mindset (mentalidad) de frontman (el que está frente a la banda), enseguida se robó el show”, contó.

Lea más: Asunciónico: recomendaciones para no quedar atrapado en el tránsito en la zona del concierto

Contó que si bien Agus no toca a ningún instrumento, es muy fan de la música; sin embargo, Luis tiene una banda de Horror Punk, en cuyas presentaciones Agus los acompaña en el escenario.

Agus compartió escenario con Flema

Luis relató que Agus estuvo hace dos años compartiendo el escenario con Flema, grupo de punk de Argentina, quienes le invitaron a cantar una canción que se llama “Lejos del café”.

“Yo estuve en 2014 en el escenario de Metallica, toque los platillos de Lars Ulrich para abrir la última canción de la noche. Nos vamos a muchos conciertos, conciertos en los que toca mi banda, conciertos de otras bandas, nos fuimos al extranjero a ver shows, somos asiduos a los conciertos, es parte de nuestra cultura”, relató.

Lea más: Asunciónico: estos son los horarios para cada jornada del festival

Agregó que la experiencia de compartir música juntos es un lenguaje muy sublime, ya que la música, para la gente que como ellos, que la tiene muy arraigada a su esencia, y llegar a ese nivel de sinfonía, hacen que la relación padre e hijo tiene un grado de intimidad muy alto. “Nosotros tenemos la música como algo muy propio nuestro, forma parte de nuestra esencia, lo veo como un vínculo súper íntimo entre él y yo”, aseguró.

Los sueños de Agus después de compartir escenario con Limp Bizkit

Luis dijo que no sabe si Agus apunta o tiene intenciones de compartir el escenario de alguien en un futuro cercano, pero eventualmente va a aparecer alguna otra oportunidad, si no es con su propia banda.

“Un sueño que tendría por cumplir como fanático, sería conocerle personalmente a Limp Bizkit. Anoche pudo compartir con ellos en el escenario, pero no charlar con ellos. Estuvo con otros artistas, a quienes tuvo la oportunidad de conocerles, pero hay un par de artistas que le causan cierta curiosidad y respecto a los cuales tiene una estima especial, que yo creo que le encantaría conocerle personalmente y charlar con ellos un rato, hacerle un par de preguntas para interactuar con ellos”, finalizó.