ABC en el Este

Inician campaña de arborización en CDE

La Municipalidad de Ciudad del Este y el Instituto Forestal Nacional iniciaron este viernes la campaña “CDE Respira” con el objetivo de plantar unos 5.000 arbolitos de diferentes especies en plazas de la capital departamental. La campaña de arborización se extenderá hasta junio de este año.

19 de febrero de 2021 - 15:14
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
La campaña busca concienciar sobre la importancia de la preservación de los espacios verdes.
La campaña busca concienciar sobre la importancia de la preservación de los espacios verdes.

Las tareas de plantación se iniciaron a tempranas horas de hoy en la Plaza San Lorenzo del barrio Ciudad Nueva, con el despliegue de funcionarios y técnicos de la Comuna esteña y del Infona. Luego se trasladaron frente al Lago de la República donde realizaron limpieza y siembra de plantines.

La gran meta de la campaña “CDE Respira” es plantar 5.000 árboles de distintas especies en plazas y avenidas de la ciudad, para disminuir la presencia de dióxido de carbono en el ambiente y producir oxígeno.

Esta campaña involucra también a jóvenes voluntarios y comisiones de fomento de los distintos barrio de la capital del Alto Paraná.

Enlace copiado