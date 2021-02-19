Inician campaña de arborización en CDE

Las tareas de plantación se iniciaron a tempranas horas de hoy en la Plaza San Lorenzo del barrio Ciudad Nueva, con el despliegue de funcionarios y técnicos de la Comuna esteña y del Infona. Luego se trasladaron frente al Lago de la República donde realizaron limpieza y siembra de plantines.

La gran meta de la campaña “CDE Respira” es plantar 5.000 árboles de distintas especies en plazas y avenidas de la ciudad, para disminuir la presencia de dióxido de carbono en el ambiente y producir oxígeno.

Esta campaña involucra también a jóvenes voluntarios y comisiones de fomento de los distintos barrio de la capital del Alto Paraná.