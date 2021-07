Camioneros anuncian paro para este martes

La movilización se centrará sobre la ruta PY02, a la altura del Km 333 (ex Km 10) en Ciudad del Este; además, en la rotonda del Km 313 (ex Km 30) en Minga Guazú. No obstante, la medida de fuerza no incluirá el cierre de la carretera, según anunció Roberto Almirón, representante de los camioneros.

“El combustible sube y el precio del flete baja. Nosotros consideramos como una burla y ofensa a los trabajadores camioneros”, dijo uno de los afectados.

Los trabajadores del volante iniciarán mañana el paro desde las 7:00 y la medida de fuerza fue anunciada por tiempo indeterminado.

“Arrastramos el incumplimiento del pago justo del precio de flete y con la suba indiscriminada del combustible afecta al costo operativo, siendo ya insostenible trabajar…”, reza parte del comunicado divulgado por el gremio de los camioneros.