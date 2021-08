Senado posterga ley de fletes ante decreto del Ejecutivo que responde a reclamo de camioneros

La decisión del Senado de devolver el proyecto de “ley de fletes” a las comisiones deja sin efecto la aprobación en general que se había dado la semana pasada. En caso de volver a estudiarse se deberá comenzar de cero.

Lea más: Senado aprueba en general la ley de fletes y camioneros siguen en paro

La propuesta de postergar el estudio, con el argumento de que el Poder Ejecutivo ya había dado respuesta al reclamo de los camioneros con su decreto fue hecho por la senadora colorada oficialista Lilian Samaniego y tuvo amplio consenso.

En contra de la decisión se manifestaron y votaron en ese sentido los siete senadores de la bancada del Frente Guasu y el senador Pedro Santa Cruz, del PDP. El motivo que adujeron es la falta de confianza en que el Poder Ejecutivo cumpla con los acuerdos a los que se compromete, como el de controlar la irrupción de los intermediarios, además de que se respeten los derechos laborales de los camioneros.

El senador Víctor Ríos (PLRA), presidente de la comisión de Legislación, celebró que se haya llegado a este acuerdo, aunque criticó la reacción tardía del Gobierno de Mario Abdo Benítez, a quien acusó de falta de liderazgo para encarar las conversaciones desde el principio.

También criticó a quienes se negaban al acuerdo argumentando que el libre mercado debía fijar el costo de los fletes. Al respecto, señaló que quienes tomaron esa posición desconocían las distorsiones de ese mercado y el incumplimiento de promesas anteriores de parte del Gobierno.

Hugo Richer, del Frente Guasu, indicó que no acompañarían la postergación del proyecto porque consideraban que era justo establecer los mecanismos a través de la ley, teniendo en cuenta que el Gobierno no cumplía con sus compromisos. Criticó también a los sectores empresariales y a los medios de comunicación que tergiversaron el reclamo de los camioneros, presentándolos solo como violentos. Apuntó que si bien no estaban de acuerdo con los actos de violencia, no se podía desconocer que siempre fueron postergados y que trabajaban en condiciones precarias.

Lea más: Camioneros insisten en fijar el precio del flete por ley, no por decreto

El senador colorado Enrique Bacchetta dijo que si bien apoyaba la postergación del proyecto no se podía dejar impunes todos los hechos de violencia y las violaciones a la ley que habían cometido los manifestantes. Pidió que la Justicia y la Fiscalía actúen para imputar a quienes protagonizaron estos hechos para evitar que sirvan como antecedentes para otros grupos que podían obrar de la misma manera en el futuro.

Lea más: Giuzzio dice que recurrirán a la fuerza cohercitiva si camioneros siguen cerrando rutas

La senadora Desirée Masi también criticó la reacción tardía del gobierno y criticó a los sectores que se dedicaron a mentir sobre el reclamo, presentándolo como una cuestión ideológica, pese a que se trataba de un problema social real.

Recordó que durante la administración del anterior gobierno de Horacio Cartes, en junio de 2016, se produjo una situación parecida, con corte de ruta y denuncias y que finalmente se firmó un acuerdo entre los mismos dirigentes agroexportadores y los camioneros en la sede del Banco Central del Paraguay.

Apuntó que en esa oportunidad se hicieron acuerdos sobre el costo de los fletes y los derechos de los trabajadores que no se cumplieron y que motivaron que el problema nuevamente asomara, reviviendo el conflicto que toda la ciudadanía padeció.