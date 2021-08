En Foz de Yguazú piden no cambiar nombre al Puente de Integración

El proyecto de ley 1.984/2021 es impulsado por el diputado del Estado de Paraná Evandro Rogério Román, quien pretende hacer un homenaje póstumo a Jaime Lerner, gobernador de Paraná durante dos periodos y prefeito (intendente) de Curitiba en tres ocasiones. El político murió el 27 de mayo de este año a los 83 años.

Diputado brasileño pretende cambiar denominación del puente de la Integración

La propuesta, que sería tratada en carácter de urgencia por los diputados brasileños, es muy cuestionada por ediles del municipio, en vista de que no se hizo una consulta popular. “Esta Cámara no puede omitirse en relación a este proyecto cuando no ha habido una consulta pública, con las autoridades y con la pobladores de Foz de Yguazú, que es sede de este puente. Esta propuesta de cambio nos parece totalmente inoportuna e inadecuada”, señaló el vereador (concejal) Ney Patrício da Costa.

En el mismo sentido, la concejala Anice Gazzaoui resaltó que los dos países tienen historia para cambiar el nombre por un político brasileño. Agregó además que el propulsor del proyecto de ley ni siquiera participó en las gestiones para la construcción del puente.

El documento aprobado por los ediles destaca que el nombre Puente de Integración Brasil-Paraguay representa la buena relación entre las dos naciones, que hace 56 años ya habían construido el Puente de la Amistad.

La nueva pasarela sobre el río Paraná es una obra en construcción encargada por el gobierno federal del país vecino mediante recursos del lado brasileño de Itaipú Binacional. La inversión es de US$ 84 millones.