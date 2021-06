Obras del puente “Integración” llegan a un 63% de avance

El boletín técnico refiere que el consorcio responsable de las obras concluyó este mes, hacia el lado brasileño, la segunda etapa de los trabajos de la caja de equilibrio y parte de una estructura entre el puente y la ruta de acceso. Además, en los próximos días el mástil principal debe alcanzar los 88,5 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 30 pisos.

En tanto, en el tramo principal se empezaron a instalar las primeras losas prefabricadas de hormigón armado que formarán la futura calzada. También se soldaron las estructuras de anclaje y los tubos de la unidad metálica del puente.

En el lado paraguayo, se completó la primera fase de construcción del mástil principal, que alcanzará aproximadamente 64,5 metros de altura a fines de este mes. El reporte también indica que se continuó con las actividades de la segunda etapa de la caja de balance interno y la preparación del acceso que conectará la planta baja con el tablero del puente.

El puente tendrá una inversión de R$ 323 millones (unos US$ 64,6 millones al cambio actual), que será financiado por la Itaipú Binacional, lado brasileño. La contratista adjudicada fue el consorcio brasileño Construbase-Cidade-Paulitec.

Las obras están dentro del plazo previsto y se espera que el nuevo puente internacional esté terminado a mediados del próximo año. En Foz de Yguazú, las obras complementarias también están en pleno desarrollo con una ejecución del 2,7%, que incluirá una ruta de 15 kilómetros, dos viaductos y dos aduanas, entre otros.

En tanto en Presidente Franco, la situación es bastante distinta, teniendo en cuenta que el Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC) ya informó que las obras secundarias no estarán listas a la par del puente “Integración”, ya que su inicio se está retrasando. Inicialmente la pasarela internacional no se utilizará al 100% de su capacidad porque la infraestructura de los alrededores en el municipio franqueño no está en condiciones de recibir la gran cantidad de camiones que se proyecta.