Chikunguña: afirman que no existen “pastillas curativas” y denuncian a mujer que reparte fármacos

“Paraguay es un país fantasioso donde la gente generalmente cree más en las ayudas milagrosas (que en la ciencia)”, empezó diciendo el doctor Arturo Portillo al consultársele sobre el caso de la mujer que reparte “pastillas curativas” de chikunguña y dengue, en el barrio La Blanca de Ciudad del Este. La distribución se hace sin control médico.

Desde el aumento de casos febriles por enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, frente a la vivienda de la mujer se observa casi a diario aglomeración de personas que van en busca de las “pastillas curativas”. Las autoridades sanitarias se interiorizaron de esta situación y comunicaron el caso al Ministerio Público.

“Para nosotros es un riesgo demasiado alto, además de ser un delito, porque estamos hablando de un ejercicio de la medicina de manera ilegal, considerando que los únicos que pueden indicar una medicación son los médicos, por lo tanto, (la mujer) no tiene ninguna atribución para el efecto. Como región no tenemos atribución para intervenir, pero sí hicimos la denuncia pertinente en la fiscalía”, detalló.

Agregó que están a disposición si el Ministerio Público les solicita acompañamiento, pero que “hasta ahora no recibimos ninguna comunicación al respecto”. Contó que investigaron sobre los antecedentes de la mujer y hallaron que fue colaboradora del Senepa en algún momento; sin embargo, actualmente no tiene ningún tipo de relación con la institución.

No existen medicamentos preventivos de la chikunguña

El director de la Décima Región Sanitaria fue tajante al sostener que no existen medicamentos preventivos en ninguna arbovirosis y que eso está científicamente comprobado. “Así como no se puede prevenir (con medicamentos) el covid ni nada por el estilo, no se puedo prevenir la chikunguña, porque eso se transmite a través de la picadura de un mosquito”.

Añadió que si la persona no está con esa enfermedad no va a tener síntomas y, por lo tanto, no tiene sentido que se medique e insistió en que no existen fármacos curativos. “Solo se tratan los síntomas como la fiebre, el dolor, los malestares generales, pero no hay ninguna cura milagrosa para el efecto”.

Sobre la automedicación, dijo que no se recomienda porque puede resultar dañina a la salud y que siempre debe ser bajo indicación médica especializada. Mencionó que en caso del dengue y la chikunguña se debe hacer el diagnóstico diferenciado, porque -de acuerdo a los síntomas- no se requieren los mismos medicamentos.