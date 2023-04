Supuesta negligencia: “Estamos destrozados”, dice padre de la beba a quien amputarán cuatro deditos

La familia de la beba de nueve meses que está a punto de perder sus dedos vivieron una verdadera odisea en manos de personal de blanco del Hospital Distrital de Hernandarias. Ahora, la paciente está a punto de perder sus dedos a causa de una presunta negligencia médica.

El padre de la pequeña relató que todo comenzó cuando el 16 de marzo pasado llevaron a la niña al hospital porque no dejaba de llorar. Primero le dijeron que podría ser un dolor de oído y le mandaron de vuelta a su casa.

Como no mejoró, volvieron al hospital al día siguiente, es decir, el 17 de marzo, pero esta vez le dieron otro diagnóstico: chikunguña y la mandaron de vuelta a su casa. La pequeña seguía llorando mucho y volvieron al hospital el sábado y recibieron un nuevo diagnóstico: dengue; se le administró suero y la mandaron una vez más a su casa.

El domingo, la niña ya estaba con fiebre y dificultad respiratoria. Según el padre de la pequeña, en el hospital solo atendían los residentes médicos y no supieron cómo abordar el caso. “No había pediatra y no se animaron a decirnos que no había. Ella, la bebé, estuvo ya todo un día con esa fiebre, ese domingo (18 de marzo) y recién el lunes se le trasladó a Asunción”, relató.

Traslado a Asunción

La niña fue ingresada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) el 19 de marzo pasado en muy mal estado. “A ella le jugaron todo en Hernandarias y llegó desastre acá, estaba ya muy lastimada”, expresó su padre.

Los médicos le explicaron que la neumonía bilateral estaba tan avanzada que le causó una pérdida del circuito sanguíneo del brazo derecho y a consecuencia sufrió la necropsia en cuatro dedos de la mano. Como su estado es crítico ahora la única alternativa es la amputación de los dedos.

Tras superar la crisis respiratoria, la niña fue derivada al Hospital de Clínicas, donde se le está haciendo los estudios antes de proceder a la imputación de los dedos, ya que no hay forma de salvarlos y se debe evitar que la necrosis se siga expandiendo.

“Lastimosamente llegamos a esto, nos quedamos destrozados, pero no podemos hacer nada. Le va a perjudicar para toda la vida, es la mano que más usamos”, lamentó.

Dejó su trabajo para cuidarla y necesita ayuda para costear servicios

El padre de la pequeña tuvo que dejar su trabajo para acompañarla en el hospital por lo que ya no tiene recursos para seguir costeando los medicamentos e insumos. Gracias a la colaboración de la ciudadanía pudo reunir los G. 5.355.000 para pagar un estudio médico que debe hacerse mañana.

Sin embargo, siguen necesitando del aporte de personas solidarias para seguir con los tratamientos y comprar todo lo necesario para la cirugía. Los que deseen ayudar pueden comunicarse con él al número (0985) 915-347.