Inician investigación sobre atención a beba a la que le amputarán cuatro dedos de la mano

La beba de nueve meses fue primeramente atendida en consultorio del Hospital Distrital de Hernandarias, el 16 de marzo pasado. En los días sucesivos sus padres la llevaron a Urgencias, donde le dieron diversos diagnósticos, mientras su cuadro iba empeorando a tal punto de sufrir necrosis en cuatro dedos de la mano derecha, que ahora le serán amputados.

El lunes 20 de marzo fue derivada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), donde llegó en mal estado, con necrosis en los dedos. Luego de que haber mejorado de la afección respiratoria la derivaron al Hospital de Clínicas, donde se le están practicando estudios para la amputación de cuatro deditos de la mano de derecha a causa de la necrosis.

Los familiares afirmaron que la pequeña no recibió una debida atención médica por lo que su cuadro empeoró a tal punto de sufrir la necrosis en los dedos.

El director de la Décima Región Sanitaria, Arturo Portillo explicó que al tomar conocimiento del caso solicitó un informe preliminar a los responsables del centro asistencial hernandariense. No obstante, debido a la gravedad también pidió un reporte oficial con todo el respaldo, como estudio laboratorial, ficha clínica, informe en el sistema, entre otros.

“La niña fue atendida inicialmente por consultorio, al día siguiente volvió por Urgencias, se le hizo hidratación por fiebre con sospecha de arbovirosis, fue dada de alta cuando pasó los signos de gravedad. Debido a que volvió a agravarse el día domingo volvió a la Urgencia, internada desde el mediodía hasta su traslado que el lunes siguiente”, relató el doctor Portillo.

Respecto a la variedad de diagnósticos que se dio de la beba, dijo que es necesario una mejor una investigación, revisar los estudios laboratoriales que pudo haber obtenido y comparar con clínica del paciente para remitir una respuesta responsables.

“Tengo entendido que se le tomaron las muestras, pero estoy esperando todavía el informe oficial de todos los procedimientos realizados. Necrosis en el dedito de una criatura por causa un proceso infeccioso no es frecuente, tenemos que ver y estudiar cómo se produjeron estos efectos tan negativos e indeseables”, dijo en otro momento.

Una vez que reciban el informe oficial, el resumen de los antecedentes, se va enviar a la Dirección de Vigilancia Sanitaria, a través de la Unidad Epimidemiológica Regional, anunció el galeno.

Médicos queda descolocados con síntomas raros

Como los pacientes con chikunguña están presentando diversos síntomas, incluyendo algunas muy pocos comunes, con frecuencia hay confusión en los diagnósticos. Cuando hay un paciente que llega con fiebre generalmente el primer rótulo que se le da es al arbovirosis y con los estudios posteriores se va descartando las dolencias, explicó el doctor Portillo.

“El virus está dando un comportamiento que no es la habitual, no se restringe a fiebre y dolor articular, sino que está dando otras repercusiones a nivel sistemas, como encefalitis, dolor de garganta, en algunos casos diarrea. Como es la mayor epidemia que hemos tenido en la historia del país, estamos encontrando casos que muchas veces nos dejan descolocados, considerado que no tiene un comportamiento reglado, como algo fijo”, señaló el doctor Arturo Portillo.