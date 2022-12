IPS: padres acusan a médico de fracturar la pierna de un bebé de 4 meses

Jorge Mena Presentado y Bianca Santacruz, padres del pequeño Gregor Damián, de tan solo 4 meses, dieron a conocer otro supuesto caso de negligencia médica en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

El niño, que fue hospitalizado en el establecimiento de salud a tan solo 14 días de su nacimiento y, permaneció internado por 4 meses hasta hace poco tiempo, fue víctima de la brusquedad de un médico de la previsional, que le provocó una fractura en su pierna derecha, según reclaman sus padres.

“Mi bebé fue hospitalizado a los 14 días de haber nacido. Él tiene una hidrocefalia secundaria y un trastorno neurológico que todavía no fue bien identificado porque requiere de un examen médico que no se realiza en nuestro país”, explicó Jorge, padre del pequeño.

Según el relato de los padres, Gregor debe ser atendido regularmente por diversos especialistas. Fue así que tras el alta médica, acudieron el viernes último a una consulta de rutina en el área de traumatología infantil.

Fue durante la inspección médica que, supuestamente, el médico de turno fracturó la pierna del bebé. Se trata del doctor Alberto Navarro, según la denuncia de los padres.

“En un momento dado, luego de que el doctor le realizara un estiramiento de ambas piernas, mi bebé se puso a llorar y no paró más. El médico nos dijo que no pasaba nada. Salimos del área de traumatología, pero volvimos porque no paraba de llorar. El doctor nos indicó realizar una radiografía, donde se comprobó que mi bebé tenía la pierna fracturada”, lamentó la madre de Gregor.

Médico no dio la cara y dijo que estaba en cirugía

Según cuentan los asegurados del IPS, con los resultados en mano acudieron nuevamente junto al doctor Navarro para reclamarle, pero este ya no los atendió porque supuestamente estaba en cirugía. “Ya no logramos hablar con el doctor”, contó el padre del pequeño.

Los padres de Gregor Damián realizaron la denuncia ante la Comisaria 12, del barrio Trinidad de Asunción.

Costoso estudio médico no se realiza en Paraguay

Los padres del pequeño contaron además que Gregor necesita de un estudio médico para determinar con precisión la gravedad del trastorno neurológico que padece, pero el mismo no se realiza en Paraguay,

El examen, denominado exoma completo, tiene un costo de US$ 1.300 en Alemania. El pequeño no necesita viajar hasta ese país, pero sí requiere de la solidaridad de la ciudadanía para poder acceder al mismo.

“Solo la muestra se envía a Alemania. No es necesario viajar. Pero como el IPS no se hace cargo del estudio, tenemos que buscar nosotros cómo pagar ese monto. Llevamos 4 meses de internación y los gastos son muchos”, lamentó el padre del niño.

Según dijo el asegurado del IPS, durante su internación en la previsional tuvieron que hacerse cargo de la compra de incontables insumos y medicamentos que el seguro social no tenía. “Gastamos más de G. 6 millones en todo tipo de insumos”, aseguró Jorge.

Para ayudar a la familia Mena Santacruz, se puede llamar o enviar mensajes al (0981) 535-031.

Desde la Dirección de Comunicación del IPS, prometieron brindar una respuesta en relación al caso denunciado por la familia del pequeño Gregor Damián.