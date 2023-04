Pacientes con cáncer ‘’pasarán la factura’' a los diputados que no apoyan la reposición de fondos

Una vez más, los enfermos con cáncer tuvieron que recurrir a una manifestación para exigir que se repongan los US$ 13 millones que habían recortado de los fondos para los tratamientos. Algunos de los afectados incluso tuvieron que llevarse sus medicamentos con suero a cuestas para manifestarse.

Los enfermos y familiares llevaron carteles en los que repudian el recorte presupuestario. Igualmente clamaron por mejores condiciones en los centros asistenciales públicos donde deben recibir los tratamientos que les permita enfrentar al cáncer.

Celeste Vega, presidenta de la Fundación de Luz de Esperanza, expresó que es triste que tengan que hacer manifestaciones para reclamar el derecho a la vida. ‘’No es que estamos resfriados, es cáncer. El cáncer no es sinónimo de muerte si se tienen los medicamentos en su debido momento pero la salud está por el suelo’', lamentó.

Igualmente dijo que van tener muy en cuenta a los diputados que votan en contra de la ampliación del presupuesto. Esto considerando que el proyecto de ley para devolver esos fondos se debe tratar en la Cámara Baja. Hubo planes de que sea tratado este lunes pero no hubo quórum.

‘’Vamos a tener en cuenta a esos diputados que se autosiganaron sueldos mientras estos pacientes deben suspender sus tratamientos de quimioterapia por falta de medicamentos. A esos diputados que se hacen del ausente nosotros le vamos pasar la factura. Le decimos no a quienes votan en contra de la ampliación del presupuesto’', advirtió.

Las células cancerígenas no nos esperan

Por su parte, Leonarda Arévalos, de la Asociación de Pacientes con Cáncer, dijo que ya están sintiendo la falta de medicamentos, además de recursos para mantenimiento de equipos y que temen que esta situación se prolongue.

‘’Un día implica mucho al paciente, las células cancerígenas no nos esperan. La quimioterapia tiene que ser aplicada de forma sistemática. Muchos de nosotros no podemos adquirir por el alto costo que implica, algunos incluso se tienen que importar. Todo es lento y eso va en detrimento de la salud del paciente y muchos nos dejan’', se quejó

La salud no termina en cuatro mojones

El doctor José Samudio, jefe del servicio de Oncología del Hospital Regional de Ciudad del Este, lamentó la excesiva centralización de los servicios de salud. Refirió que los pacientes no tienen condiciones de permanecer por dos a tres meses en la capital del país para hacer sus tratamientos.

‘’La salud no termina en cuatro mojones, necesitamos que los recursos o las ampliaciones lleguen al Alto Paraná. No puede ser que estemos suplicando y mendigando por recursos, siendo Alto Paraná el segundo departamento más importante del país, tiene una población grande y la incidencia de cáncer se relaciona con la cantidad poblacional. Todos los recursos se centralizan en Asunción, no puede ser que solo en el INCAN se realice radioterapia o tenga cuidados paliativos, ni siquiera internación de pacientes tenemos acá'’, expresó el profesional.

El servicio de la Unidad Oncológica Bilal Esgaib funciona en un pabellón cuya construcción fue donada por una fundación, además los mobiliarios, infraestructura como generador de energía eléctrica, equipos informáticos y otras comodidades se adquirieron mediante autogestión.

‘’No fueron compras del Estado sino se adquirieron mediante autogestión, hasta esta rampa fue construida por una empresa privada. Queremos cambiar la cifra de mortalidad pero necesitamos todas las herramientas’', resaltó el doctor Samudio.

Un hospital para Alto Paraná

A diario se realizan unas 15 quimioterapias y se atienden a unos 80 pacientes en el único servicio estatal del décimo departamento. Es por eso que los pacientes y los profesionales claman por la construcción de un hospital del cáncer en la zona.

‘’Lastimosamente no siempre se nos escucha. Estamos abiertos a hablar con todos los sectores porque el cáncer no distingue edad, sexo, clase sociales ni partido político’', acotó en otro momento.

El doctor José Samudio expresó que el recorte de presupuesto es muy preocupante porque tienen un crecimiento significativo de pacientes que necesitan el tratamiento. Recordó que el paciente diagnosticado con cáncer no solo necesita medicamentos oncológicos sino además necesita realizar procedimientos quirúrgicos.

‘’Este hospital lastimosamente tiene solo dos quirófanos, el tiempo promedio de espera de un paciente para acceder a una cirugía es de dos meses y no puede esperar tanto. Para que un paciente con cáncer tenga chances de curarse tiene que realizarse todas las modalidades de tratamientos’'

Prevención de la enfermedad

Según el doctor José Samudio, el actual estilo de vida con poca actividad física y mala alimentación están incluyendo en la cifra de personas con cáncer. ‘’Lastimosamente nos hemos vuelto una sociedad muy sedentaria y comemos mal, eso hace que la cifra se dispare, tenemos trabajar para ir revirtiendo eso mediante la educación’', finalizó.