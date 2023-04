Diputados dan la espalda a urgencia de pacientes de cáncer, que lamentan la “falta de empatía”

Hoy, los diputados dieron la espalda a los pacientes de cáncer tras levantar la sesión extraordinaria en que tenían que tratar la ampliación presupuestaria para el Incan. Con la esperanza del tratamiento de este proyecto, que ya tiene media sanción en el Senado, hoy varios grupos de pacientes oncológicos se manifestaron en distintos puntos del país y uno de ellos también llegó hasta el Congreso Nacional: la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa).

Al respecto, la vocera de la Apacfa, Juana Moreno, lamentó profundamente la falta de empatía de los legisladores que dejaron sin quorum la sesión, imposibilitando el tratamiento de la ampliación presupuestaria que representa una urgencia a nivel país para los pacientes oncológicos y sus respectivos tratamientos.

Asimismo, la mujer dijo que los pacientes “ya no pueden seguir aguardando que terminen las campañas electorales”, en referencia a la atención médica que requieren, y enfatizando también que sus votos como ciudadanos contará para estas elecciones, en alusión a “a los diputados colorados que se levantaron”.

“Necesitamos que la comisión de presupuesto y control de Diputados brinde un dictamen favorable. Señor Samaniego: usted que es presidente, ¿será que puede llegar a la Cámara y sesionar con sus compañeros? Se lo pedimos en nombre de nuestros compañeros que están sin tratamiento y no todos tienen la posibilidad de hacerlo en el Sirio Libanés o Europa. Hay gente que está muriendo por falta de tratamiento y no puede ser que no tengan empatía con nosotros”, dijo, sumamente afectada por la situación.

