Almuerzo escolar se distribuirá en solo una escuela y llegará con retraso a San Alberto

A casi cuatro meses del inicio del año escolar, la Municipalidad de San Alberto, administrada por el intendente Carlos Ramírez (ANR-HC), abrió con retraso la convocatoria para la adquisición de almuerzo escolar, financiado con recursos del Fonacide.

De acuerdo a los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el llamado es por un monto global de G. 1.290.939.000 y se proyecta un precio referencial por plato de G. 13.000.

Se detalla que apenas una institución educativa (Escuela Básica N° 1.898 Augusto Roa Bastos) será beneficiada con este servicio, llegando a 419 alumnos matriculados. En cuanto a los días de provisión previstos para este 2023, se dispone de 150 y para el 2024, sólo 87 días.

Lea más: Presidente Franco: encuentran una cucaracha en el almuerzo escolar

La entrega de ofertas y el acto de apertura de sobres se realizarán el viernes 23 de junio, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). A partir de esa fecha, las propuestas quedarán a cargo de la comisión de evaluación, para luego emitir un dictamen en que se recomienda la adjudicación al ejecutivo.

En lo que respecta al almuerzo escolar 2022, la Comuna planificó -según registros de la DNCP- realizar el llamado a licitación para septiembre por un monto estimado de G. 1.156 millones; sin embargo, el proceso no prosperó y los alumnos quedaron sin recibir el alimento durante ese periodo lectivo.

Intendente dice que no tienen recursos

Consultado sobre la situación, el intendente Ramírez refirió que hace tiempo ya venían trabajando para licitar el almuerzo escolar, pero admitió que tuvieron un retraso y que los fondos no alcanzan para brindar el servicio todo el año.

Lea también: Dejaron sin almuerzo a alumnos al insistir en beneficiar a empresa de seccionalera

“En realidad nosotros no tenemos recursos suficientes para proveer almuerzo todo el año. Si iniciamos a comienzo de año, son tres meses a tres meses y medio máximo que proveemos por los pocos recursos que recibimos, entonces muchas veces no estamos tan apurados (en iniciar) porque no tenemos recursos, fondos para todo el año”, alegó.

Sobre la no distribución del complemento nutricional durante el periodo pasado, dijo que tuvieron un retraso y no pudieron concluir el proceso licitatorio. “El dinero que no se usó está en el banco, entonces ahora vamos a utilizar”, dijo. Comentó que en promedio reciben G. 1.500 millones en recursos del Fonacide por año.