CDE: fiscal general habló sobre aprietes y dijo que nadie puede pedir nada en su nombre

Una intensa jornada de reuniones estuvo encabezada por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, acompañado por el fiscal adjunto de la región X Alto Paraná, Jorge Sosa, con el propósito de conocer las inquietudes de los diversos sectores que conforman la sociedad altoparanaense. Al término, brindó detalles sobre el tenor de los encuentros.

Contó que se trató de una primera reunión con representantes gremiales sobre las problemáticas y las expectativas que se generan en torno a su gestión. Detalló que estas visitas procurarán realizar aunque sea una vez al mes.

Dijo que tiene conocimiento sobre los aprietes y que no ve con buenos ojos este tipo de situaciones. “Nosotros no tenemos miramientos positivos a los aprietes, a la gente recaudadora ni a nada que se le parezca, queremos que las instituciones funcionen, que el Estado esté presente en el Alto Paraná”.

Agregó que el décimo departamento está compuesto por gente laboriosa que requiere de garantías y fue enfático al mencionar que no se aceptarán actos de corrupción. “Entonces no permitiremos actos de corrupción de fiscales, de aprietes, de recaudadores que no existen”.

Lea más: Fiscalía General: Rolón conforma gabinete con gente de su confianza

Sostuvo que las líneas de comportamiento se establecen con él y que nadie puede hablar a su nombre. “Nadie puede hablar a mi nombre, nadie puede venir a proponer, ni nadie puede invocarme solamente porque está conmigo en una foto”, resaltó.

Tras estos dichos se le consultó si se enteró de algo a lo que respondió que cree que era una actitud casi cotidiana en Alto Paraná y mencionó sobre la existencia de grupos de presión que distorsionan el normal funcionamiento del Estado.

Siguió diciendo que la fiscalía no tiene compromiso más que con la ciudadanía y de levantar el ente que estaba en estado agonizante. Sobre casos de estafas a turistas habló de la creación de una oficina del Ministerio Público para una pronta atención al visitante extranjero.

Con respecto a las quejas por lentitud de la fiscalía para librar oficios o actuar en casos, Rolón Fernández señaló que hay errores, pero también un firme compromiso de seguir trabajando para levantar la institución. En cuanto a las solicitudes de auditoría pormenorizada de las causas

“Hay que clarificar el tema, auditoría pormenorizada como se entienda uno a uno, imagínense, tenemos 300.000 (expedientes) en el país, si no nos dedicáramos –así como dicen–, lo que es la misión (del Ministerio Público) no se cumpliría”, refirió Rolón Fernández.

Agregó que hay mecanismos científicos más modernos para examinar cualitativamente la gestión de cada fiscal, como por la ejemplo la medida en la ciudadanía obtenga respuestas. Esa será la manera de calificar si el fiscal es incompetente o no.