Operativo anti buses “chatarra” en Presidente Franco

La circulación de buses “chatarra” genera muchas quejas en la ciudad de Presidente Franco por lo que desde la comuna iniciaron un plan de verificación. Los empresarios tienen hasta este fin de mes para poner en condiciones sus unidades, de lo contrario serían llevadas al corralón municipal.

Las diversas empresas deben presentar el certificado de inspección técnica para acceder a las habilitaciones que les permitan circular como vehículo de transporte de pasajeros.

Las unidades son llevadas hasta la comuna, donde la dirección de Seguridad y Tránsito de la municipalidad franqueña, acompañada por el presidente de la Comisión de Transporte de la Junta Municipal, Jorge Fernández, realiza las verificaciones.

Los buses “chatarra” serán retirados de circulación, advierten

Osvaldo Sánchez, director de tránsito municipal de Presidente Franco, recordó que un compromiso de los empresarios para ir mejorando los transporte público. Afirmó que muchos ya realizaron los ajustes.

Por su parte, el concejal Fernández relató que con este operativo buscan dar seguridad y garantía a la ciudadanía que viene quejándose del mal estado de los buses que circulan en la ciudad. “Ya no podemos permitir buses ‘chatarra’ en Presidente Franco, los que no están en condiciones ya no van a poder trabajar”, afirmó.

Jorge Portillo, jefe de Seguridad y Tránsito, anunció que cumplidos los 30 días de plazo que dieron a los transportistas saldrán a las calles para retirar de circulación a aquellas unidades que no reúnan los requisitos.