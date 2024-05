Presidentes de seccionales de Ciudad del Este denuncian persecución y dejan el cargo

Los dos presidentes de seccionales coloradas de Ciudad del Este que renunciaron al cargo apuntan a graves persecuciones dentro de la ANR, en Alto Paraná. Ambos pertenecen a barrios muy populosos donde normalmente se dan fuertes pujas en épocas electorales.

Antonio Franco Centurión, presidente de seccional 394, perteneciente al barrio Remansito de esta capital departamental, señala en su nota de renuncia que su decisión se debe a que son despreciados y abandonados por no pertenecer al equipo del clan familiar de Ciudad del Este. Además hace constar que sufren una terrible persecución desde la asunción de este nuevo gobierno.

Lea más: Estas son las gravísimas acusaciones de EE.UU. contra Horacio Cartes

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

“El compromiso de nuestras autoridades partidarias fue el abrimos las puertas de las instituciones para gestionar los beneficios para nuestro pueblo y eso no cumplieron. No solamente somos ninguneados, sino que nos persiguen a los que no somos parte del clan”, expresa en la nota.

Igualmente, el odontólogo Fredy Gamarra González renunció al cargo de presidente de la seccional 399 del barrio Don Bosco Ciudad del Este. El mismo alegó que la falta de apertura ante inquietudes. Aseguró que agotaron todas las instancias para hacer llegar la terrible persecución que sufren desde la asunción del actual gobierno.

“Los candidatos perdedores que pertenecen al equipo político de un clan familiar son los que hoy manejan los hilos de la política en Ciudad del este”, dice en la nota.

También señaló que tuvo que recurrir a la autogestión para reformar totalmente la seccional que estaba a su cargo, pues cuando asumió lo encontró en deplorables condiciones porque quiso hacer bien las cosas.

Denuncian millonaria deuda de seccionales coloradas

“Mis raíces como colorado vienen de largas tradiciones, pero los tiempos han cambiado y quiero ser recordado como un presidente de seccional que quiso hacer bien las cosas sin importar los colores”, dice en otra parte su nota de renuncia.

Todo el poder al clan

En las redes sociales, Fredy Gamarra González cuestionó el acaparamiento de parte de un clan familiar, refiriéndose claramente a la familia Zacarías. “No vamos a ser más partícipes de este partido sin rumbo en nuestra querida ciudad. Le han vuelto a dar todo el poder a una familia que destruyó al propio partido colorado e hizo que hoy seamos una tierra de anticolorados”, expresó.