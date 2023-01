Adultos mayores: Cuidado con el verano de temperaturas extremas

Cuando el abuelo/a dice: “Pasame mi saquito, que tengo frío”, “cerrá todas las ventanas porque hay viento”, “no tengo sed, no quiero agua”, y el termómetro marca casi 40 grados, debemos saber interpretarlo.

“La temperatura corporal normal de una persona oscila aproximadamente entre los 35,8 y los 37,2 °C, pero esta temperatura varía según el sitio del cuerpo donde se mida la temperatura, y de otros factores como la temperatura ambiente, por ejemplo”, dice Paola Gómez Buongermini, médico geriatra.

Recalca todo aquello que “ya sabemos” pero raramente cumplimos: “Durante los días de calor se recomienda evitar la exposición directa al sol. Resguardarse en la casa es posible utilizando ventiladores o acondicionadores de aire con una temperatura natural a fresca”

-Muchas veces no les creemos a los abuelos que sienten frío o determinamos que no pueden sentir frío si no están enfermos.

Ocurre que a medida que pasan los años los centros que regulan la temperatura corporal y, por tanto, la sensación de frío o calor se ve alterada.

En un ambiente muy caluroso puede ser perjudicial estar excesivamente abrigado, eso aumenta la pérdida de líquido de varias formas, la más importante es la transpiración, lo que llamamos pérdidas insensibles, ya que no se puede objetivar a simple vista. Lo que debemos es entender que su sensación de frío o calor puede ser distinta a la nuestra.

En caso de que el exceso de abrigo ponga en riesgo su salud, habría que buscar alternativas como serían las telas livianas, y el aire acondicionado manteniendo una temperatura entre 24 y 26 °C”

-¿Cómo los afecta físicamente el calor?

En ambientes muy calurosos hay un desequilibrio entre la producción corporal de calor y la pérdida de éste. Cuando se llega a temperaturas que exceden los 40°C se puede producir el llamado “golpe de calor”. Cuando ocurre este golpe de calor se afectan varios aparatos y sistemas que pueden incluso llevar a la muerte, por eso es importante prevenir esta situación.

-¿Cuáles son los síntomas que provocan un golpe de calor?

El golpe de calor se caracteriza por afectación del sistema nervioso central, pueden aparecer convulsiones, alucinaciones, bajo nivel de conciencia, alteraciones neurológicas focales, etc. Además, el golpe de calor puede manifestarse con náuseas, vómitos, dificultad para respirar y a nivel cardiovascular pueden llegar a aparecer arritmias e insuficiencia cardíaca.

-¿Qué hacemos para protegernos y protegerlos efectivamente?

Es un conjunto de medidas que incluyen la ingesta adecuada de líquidos, de preferencia muy agua, evitar salir de casa en las horas de más calor, evitar actividades físicas muy intensas sobre todo en lugares no climatizados, el uso de ropa adecuada, telas livianas, alimentación rica en frutas y verduras frescas.

Si salen de casa por un tiempo prolongado, llevar siempre una botella o termo de agua.

-¿Es conveniente que estén las 24 horas bajo aire acondicionado?

Esto no es necesario realmente, hay maneras de mantener fresca la casa sin necesidad de tener todo el día encendido el aire. Por ejemplo, ventilar la casa bien tempranito y a la tardecita, manteniendo cerradas puertas y ventanas en horarios de mayor calor, usar ventiladores, etc.

De hecho, en esta etapa donde aún se diagnostican infecciones respiratorias debidas a diversos virus, una de las recomendaciones importantes es la de ventilar los ambientes.

Al realizar esto, también hay que tener en cuenta que nos encontramos en temporada de infecciones virales transmitidas por mosquitos, por lo que el cuidado del hogar, ya sea adentro como en el exterior debería incluir el uso de medidas con la finalidad de disminuir el riego de picaduras, hablo de fumigación o el uso de otros medios dentro de la casa.

Abuelos, cuidados concretos

-Agua: El agua es la mejor forma de hidratación. La cantidad va a depender la actividad física de la persona, de si consume ciertos fármacos, de su constitución física y otros factores. El agua es fundamental para el funcionamiento del organismo, pero no existe una medida específica de consumo para todas las personas. Como todo en medicina, la cantidad de su consumo debe ser individualizado.

-Frutas: El consumo de frutas es beneficioso, de preferencia de frutas enteras antes que los jugos, pero su consumo debe ser adaptado a cada persona, ya que en ciertas enfermedades o condiciones de salud se recomienda moderar su consumo.

También tener en cuenta que ciertas frutas como el pomelo o la toronja tienen enzimas que pueden interferir con el metabolismo de varios fármacos, por eso la cantidad y el tipo de frutas debe ser individualizado según el historial médico de cada persona.

-Andar descalzos: Es preferible que usen calzados cómodos, frescos, evitar tacones altos o cualquier detalle que pueda propiciar una caída. En cuanto a la ropa, ídem, ropa cómoda, fresca, holgadas, que no dificulte la movilidad.

-Dormir la siesta: Dormir la siesta durante un periodo medido de tiempo tiene beneficios, no solo porque se levantan descansados, sino que durante el sueño se fijan los recuerdos y aporta otros beneficios al organismo.

No excederse con el tiempo de la siesta es importante, ya que pueden dificultar el sueño nocturno, y es sabido que el insomnio es un motivo frecuente de queja de los adultos mayores.

-Higiene, duchas o baños en la cama: La higiene diaria es imprescindible, pero el tipo de limpieza, ya sea en la ducha o en la cama en personas muy inmovilizadas ya dependerá de su situación de salud. Darles a elegir un baño siempre que ellos tengan la capacidad cognitiva (mental) de decidir, es cuestión de dialogar con ellos sobre las opciones y los beneficios de una ducha o baño diario.

-Actividades físicas: Es importante continuar con las actividades físicas, siempre que estén adaptadas a las condiciones climáticas. Hoy existen sitios donde se practica en hidrogym (gimnasia en piscina adaptada para ello y con entrenadores capacitados) la caminata siempre es una buena opción en horarios en los que el calor no sea tan intenso, otras modalidades acertadas serían la práctica de yoga o pilates, grupos de baile.

En personas mayores que no pueden movilizarse, la fisioterapia siempre será una excelente opción.