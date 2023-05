El mate, un gran potencial antioxidante

El mate forma parte de las bebidas analcohólicas de la Gastronomía del Paraguay. El mate al igual que el tereré es una bebida social en Paraguay; es una infusión originaria de la selva paranaense, zona de crecimiento natural de la yerba mate cuyo nombre científico es “Ilex paraguariensis”, conocida también como yerba de los jesuitas o yerba del Paraguay; cuyo nombre en guaraní es “ka’a”. El hábito tradicional de beber esta bebida está históricamente conectado con nativos de Brasil, Paraguay y Argentina, particularmente a la etnia guaraní, informa la Lic. Ana Aguilar Rabito de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y explica más sobre el hábito de tomar mate, una actividad muy arraigada en nuestra sociedad.

¿Puede causar daños al tomar muy caliente?

Tomar mate en sí respecto al componente alimenticio no ocasionaría daño en una población sana, no obstante, lo riesgoso es más que nada porque la costumbre paraguaya es de tomar prácticamente muy caliente (agua en estado de ebullición). Lo recomendable es calentar el agua, sobre todo si no tenemos la certeza que es potable, hasta que hierva (a los 100°C) por unos pocos minutos. Dejar reposar el agua hervida caliente, y luego tomar cuando su temperatura sea tolerable sin ser demasiado caliente, para no dañar la mucosa del esófago y estómago.

¿Cómo se recomienda tomar?

Cada persona elige el momento del día que le agrade más tomarlo, siempre utilizar agua potable, y yerba, cuyo origen sea conocido, cargar en recipientes limpios y aptos (evitar quemarse con agua caliente con utensilios no adecuados, ejemplo, jarras, vasos o guampas en mal estado).

¿La cantidad al día recomendado en litros y por qué?

La cantidad a consumir y el momento del día es una elección personal, según la costumbre de cada persona.

¿Hasta cuántas hierbas medicinales se pueden mezclar para que no sean dañinos para la salud?

Al tratarse de mezclas de hierbas medicinales o productos de herboristería tradicionalmente conocido como yuyos. Lo ideal es no mezclar más de 2 o máximo 3 tipos diferentes.