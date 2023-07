Celebran los 20 años del CCPA Jazz Quintet

El proyecto JAZZ en el CCPA, se inició en el año 2003, a instancias del Dr. Gustavo Díaz Gill –entones presidente de la institución- con el asesoramiento del maestro Remigio Pereira quien se encargó de la dirección del proyecto en los primeros años, luego se sumó el productor y personalidad de radio Beto Barsotti. Sonaron temas como Fee-Fi-Fo-Fum, Black Nile, Ana María, Infant eyes, Yes or No, Footprints. El CCPA Jazz Quintet estuvo formado por Paula Rodríguez band leader y contrabajo, José Burguez en batería, Jonathan Piñero en trompeta, Víctor Álvarez en piano y Bruno Muñoz en saxo.