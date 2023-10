Atención: Estas son las señales de que a tu cuerpo le faltan nutrientes

Amenorrea . No estás menstruando (si no estás utilizando tratamiento hormonal que corte el ciclo).

Buscás siempre “picar” algo dulce, Y ojo, no necesariamente esto pasa al estar haciendo una “dieta”, puede pasar que no priorizás alimentarte, se te olvida o estás ocupado u ocupada e inapetente, pensando que entre menos comamos es mejor, y no, es lo peor porque tu metabolismo se ralentiza.