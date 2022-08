El cansancio constante podría deberse a una deficiencia de nutrientes

La experta en nutrición y alimentación Carolina Sosky explica que el cansancio constante a lo largo del día puede dificultar el desempeño de las funciones diarias. Puede haber varias razones posibles detrás del cansancio, entre ellas la falta de sueño, los bajos niveles de actividad física o una dieta inadecuada. La fatiga puede ser una señal de advertencia temprana de problemas potencialmente más graves en el futuro si no reconoce y trata la causa.

“Los nutrientes juegan un papel importante en el suministro de energía y el mantenimiento de las funciones adecuadas del cuerpo. El cuerpo necesita vitaminas y minerales, porque estos ayudan a obtener la energía de los alimentos que se consumen a diario. Eso significa que, si existen deficiencias de vitaminas y minerales existirá un cansancio constante porque los alimentos no se están convirtiendo adecuadamente en energía”, explica Carolina Sosky, nutricionista personalizada.

“En varios casos, puede ser un signo de deficiencia de una vitamina en particular o de varias vitaminas”, dice Sosky y explica el por qué.

Deficiencias vitamínicas que podrían conducir a un cansancio constante:

1. Vitamina B12

La vitamina B12 es esencial para la producción de glóbulos rojos y ADN. También es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando el cuerpo no recibe suficiente vitamina B12, puede sentirse fatigado y cansado todo el tiempo. También puede conducir a la debilidad. La deficiencia de vitamina B12 afecta la producción de glóbulos rojos que afectan el transporte de oxígeno por todo el cuerpo. Esto contribuye aún más al cansancio.

Las fuentes alimenticias de vitamina B12 son el pescado, la carne, los huevos, el salmón y los cereales fortificados.

2. Vitamina D

La vitamina D, también conocida como la vitamina del sol, es esencial para que el cuerpo funcione correctamente. Es esencial para los huesos y dientes ya que es responsable de la absorción de calcio de la dieta consumida. También es responsable del funcionamiento óptimo del sistema inmunológico. La deficiencia de vitamina D puede provocar cansancio.

La luz solar es una de las mejores fuentes de vitamina D. El cuerpo produce vitamina D cuando se expone a la luz solar.

Las fuentes alimenticias de vitamina D son: salmón, aceite de hígado de bacalao, yemas de huevo, champiñones y alimentos fortificados.

3. Vitamina C

La vitamina C es bien conocida por sus propiedades para aumentar la inmunidad. También es beneficioso para la piel y el cabello. Uno de los primeros signos de deficiencia de vitamina C es la fatiga y el cansancio. La vitamina C también es importante para la absorción del hierro de la dieta, que es importante para la formación y el funcionamiento de los glóbulos rojos.

Las fuentes alimenticias de Vitamina C: son los cítricos, morrones, tomate y otras frutas como kiwi y frutilla.

4. Hierro

La deficiencia de hierro es una causa común de anemia que frecuentemente se manifiesta como fatiga persistente. Esto se debe al hecho de que se necesita hierro para producir hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno a las células.

Las mujeres en edad fértil sufren con más frecuencia deficiencia de hierro debido al aumento de la pérdida de sangre y hierro durante la menstruación. La deficiencia de hierro también puede ocurrir en atletas de resistencia y en aquellos con malabsorción por diversas causas.

A medida que la deficiencia de hierro se vuelve más severa, y si no se corrige, los síntomas pueden aumentar e incluir fatiga severa, dolor de cabeza, dolor en el pecho y aumento del ritmo cardíaco.

Las fuentes alimenticias de hierro son: las carnes rojas oscuras y las vísceras, como el hígado y los riñones, los alimentos de origen vegetal, incluidas las verduras de hojas verdes oscuras; legumbres; y los cereales integrales.

5. Magnesio

El magnesio es un mineral que es esencial para la salud celular y sirve como un componente crítico de cientos de reacciones bioquímicas en el cuerpo, incluidas las relacionadas con el metabolismo de los alimentos y la producción de energía.

La deficiencia de magnesio puede deberse a una ingesta dietética inadecuada como a tomar ciertos medicamentos, fumar y beber alcohol.

Las fuentes alimenticias de magnesio son: manzana, legumbres, aguacate, uvas pasas, espinaca y otras verduras de hoja verde.

En cuanto a la deficiencia de estas vitaminas y minerales se pueden corregir con una suplementación o realizando cambios en la dieta.