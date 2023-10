VIDEO: el cigarrillo electrónico daña al pulmón, resalta neumólogo

El Dr. José Fusillo refirió que el cigarrillo electrónico definitivamente hace daño, y el enfoque va hacia niños y adolescentes que lo utilizan.

Los más jóvenes pertenecen a la población en riesgo de iniciar una nueva adicción de nicotina, luego pasar del cigarrillo a otras drogas, manifestó el Dr. José Fusillo.

El cigarrillo electrónico produce daño al pulmón. “Tenemos evidencias, cuadros respiratorios más severos, que llega a una epidemia de lesiones pulmonares”.

“No es inocuo y es un riesgo que estamos corriendo en salud pública”, añadió.

Según un reciente trabajo de investigación a través de encuestas, realizado en colegios privados y públicos de la capital en el año 2017, uno de cada tres niños y adolescentes entre 11 y 18 años conocían y habían utilizado el dispositivo, según comentó el profesional.

Comprobado, el cigarrillo electrónico produce enfermedades

“Uno de cada tres niños en Asunción ya tuvo una experiencia con el vape”, recalcó el especialista.

¿Qué contiene el cigarrillo electrónico? “Contiene saborizantes, productos químicos, que se mencionan en el producto, pero muchos de ellos son desconocidos”, informó el galeno.

“Muchos componentes no se conocen porque no hay control, son de China, no hay control de seguridad, y aunque está prohibida la venta a menores el producto se vende en la caja de las tiendas”, apuntó.

Comprobado, el cigarrillo electrónico afecta, veamos cifras globales

7 millones de personas mueren cada año por exposición a la contaminación del aire.

7,1 millones de personas mueren de cáncer de pulmón, lo que lo convierte en el cáncer más letal.

334 millones de personas sufren asma, afectando al 14 % de los niños a nivel global.

4 millones de personas mueren por infecciones del tracto respiratorio inferior y neumonía.

10 millones desarrollan tuberculosis, de las cuales 1,6 millones mueren.

Cómo llegar a niños y adolescentes

El gran desafío es prevenir y competir con influencers y información que llega a los niños y adolescentes a través de youtubers, según manifestó el Dr. Fusillo.

Los padres deben informar a sus hijos que los pulmones están hechos para aspirar el aire puro, y cualquier sustancia puede causar daño.

“En nuestro país se vieron 3 casos, dos publicados, de cáncer producidos por estos vapeadores. Y el daño se extiende a los que padecen crisis asmáticas, cuadros respiratorios, y poseen predisposición alérgica”, recordó.

“Los alérgicos con vías aéreas hipersensibles a los olores fuertes, cambios de tiempo se exacerban y ni que decir cuando se exponen a estos aerosoles”, reveló el neumólogo.

“Los chicos adictos a la nicotina pueden tener cambios a nivel cerebral, por la abstinencia, cambios de ánimo, irritación cuando no consumen estas sustancias. Es un gran problema de salud pública en nuestro país y mundial”, expuso.

La Sociedad Paraguaya de Neumología desde hace cinco años ofrece charlas en escuelas y colegios a modo de concientización, parte del trabajo con el Programa Nacional del Control del Tabaquismo.

Mientras en Brasil, Argentina y Bolivia está prohibida la importación de los vapeadores, en nuestro país se vende sin problema a los menores.

El X Congreso Paraguayo de Neumología

El 26, 27 y 28 de octubre Asunción será sede del X Congreso Paraguayo de Neumología, en el que expertos nacionales e internacionales abordarán los últimos avances en diagnósticos, tratamientos y atención de enfermedades respiratorias y pulmonares, así como las afecciones respiratorias.

El presidente del X Congreso Paraguayo de Neumología, Dr. José Fusillo informó que la apertura tendrá lugar en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, el jueves 26 de octubre a las 20:30.

En la ocasión, 23 disertantes extranjeros y 7 locales estarán presentes, la actividad científica va dirigida a neumólogos, estudiantes e investigadores.

Se presentarán 78 trabajos de carácter científico de gran importancia para la cátedra de Neumología.

Algunos de los ejes temáticos sobre los cuales avanzarán las ponencias son neumopediatría, fibrosis pulmonar, cáncer del pulmón, covid y poscovid, hipertensión pulmonar, Enfermedades Obstructivas Crónicas, tabaquismo y las consecuencias del uso de vapeadores, asma, apnea de sueño, entre otros.