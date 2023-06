Cigarrillos electrónicos no son eficaces para dejar de fumar, según especialista

La Dra. Soledad Coronel, especialista de Neumología de la Facultad Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, advierte sobre los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos. Según la experta, su uso es tan o más dañino que un cigarrillo convencional.

“Tanto el cigarrillo como el vape, generan adicción, tienen efectos a nivel cardiovascular”, afirmó Coronel.

“En el caso del vape, genera mayor cantidad de efectos dañinos en el corazón e inflamación a nivel pulmonar porque tiene partículas ultrafinas que se emiten con esos aerosoles que exhalan e inhalan al mismo tiempo, o sea los efectos son iguales tanto para el que vapea, como para el que está alrededor”, puntualizó la especialista.

El vapeador no sirve para dejar de fumar

Por otro lado, laa neumóloga aclara que estos los vapeadores no sirven para dejar de fumar, no está demostrada su eficacia para el efecto y no son seguros por la alta toxicidad de sus sustancias para el pulmón y para todo el sistema cardiovascular.

“Un cigarrillo convencional contiene 1 o 2 ml. de nicotina, mientras que el vape trae entre 25 y 50 ml, dependiendo de la concentración de nicotina que tenga y de cómo inhala el fumador, porque cuanto más profunda es la calada, pues mayor concentración de nicotina llegará hasta el torrente sanguíneo para producir su efecto adictivo”, aseveró.

Por esta razón, preocupa el uso indiscriminado en jóvenes, pues contienen sustancias tóxicas y cancerígenas muy parecidas a los que produce el cigarrillo convencional, además de provocar adicción a la nicotina.