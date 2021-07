The Kid LAROI y Justin Bieber presentan “Stay”

The Kid LAROI se está preparando para el tercer y último capítulo de F*ck Love (OVER YOU) este verano. Después de un año de notable éxito y un debut derivado del éxito “Without You”, así como F*ck Love debutando no. 3 en las listas de Billboard y alcanzando el número 1 en el Australian ARIA Album Chart.

Con solo diecisiete años, The Kid LAROI hizo olas con su primer mixtape de gran sello F*CK LOVE. Administrado por SB Projects, hogar de Justin Bieber, Ariana Grande y otros artistas notables, The Kid LAROI continúa mostrando una increíble promesa y capacidad vocal mientras lleva a los artistas a ver la conversación con su reempaquetado aclamado por la crítica de F * CK LOVE (SAVAGE). Después de recibir muchos guiños notables y co-signos de sus compañeros, LAROI está en camino de convertirse en un nombre familiar.