Pipino Cuevas está mejor que nunca, ¡fue a la cancha y vio consagrarse campeón a su hijo mayor!

Nelson Cuevas se mostró muy sonriente y feliz el fin de semana, compartiendo con sus familiares y amigos, en las graderías desde donde vio consagrarse campeón a su hijo Enzo. Hace unos días circuló un audio con la noticia que Pipino se encontraba con problemas de salud, tras aplicarse la vacuna contra el Covid 19.

Cuevitas desmintió la noticia con un video desde la cama de un hospital, donde se encontraba internado por un cuadro gripal. “Les comento que estoy muy bien, en muy buena compañía, mi señora esposa me está cuidando, espectacular la atención, de primera. Quiero decirles que todo lo que está circulando es realmente una falacia, una mentira, es un despropósito. Yo creo que eso es para crear zozobra a toda la gente que no se quiere vacunar o que de repente están por vacunarse y evidentemente les crea mucho más nerviosismo ese audio. Les quiero comentar que estoy muy bien y ahora ya me están dando el alta”, expresó Nelson Cuevas.

Apoyando a Enzo en familia

Luego de salir de alta del sanatorio, este fin de semana Nelson Cuevas estuvo disfrutando de su familia, en su residencia ubicada en la ciudad de Luque. Y hasta fue a ver consagrarse campeón a su hijo Enzo, quien juega en la categoría 2008 del Club Olimpia y con sus compañeritos de equipo alzaron la Copa de Oro, en un partido disputado en el Club Fulgencio Yegros de Ñemby, según compartió Alicia Ramírez, esposa del exjugador, en su cuenta de Instagram.

Nelson Cuevas fue a la cancha con su señora, la exmodelo Alicia Ramírez, sus suegros y otros familiares a alentar a su hijo mayor. El orgulloso papá no ocultó la felicidad de ver a Enzo en la cancha.

Papá de tres

Nelson Cuevas y Alicia Ramírez llevan varios años de casados y son padres de Enzo Rafael (13), Amapola (9) y Leonel (7).

El más pequeño de la casa, Leonel, también ya sigue los pasos de papá Pipino y su hermano mayor, y asiste a la escuela de fútbol del Club Olimpia. Mientras que la princesita Amapola practica golf.