José Ayala disfruta de sus vacaciones familiares en Buenos Aires

Luego de un 2022 cargado de trabajo, el conductor José Ayala y su familia armaron sus maletas y fueron de vacaciones. ¿El destino elegido por los Ayala-Gómez? La capital de Argentina. “Buenos Aires en familia”, expresó Josecito Ayala en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores algunas imágenes de sus días a puro relax con su esposa Sofía Gómez Abreu y su hija Sol.

José Ayala y Sofi Gómez Abreu, acompañados de Solcito, ya recorrieron varios emblemáticos lugares porteños. Ya estuvieron por Caminito, el estadio La Bombonera del club Boca Juniors, San Telmo y, por supuesto, llegaron hasta el Obelisco. Así también, el conductor, su esposa e hija ya probaron varias exquisiteces en diversos restaurantes de Baires.

José Ayala a Sol: “Papá va a estar”

Hace solo unos días, Sol, la hija de José Ayala cumplió su primera década de vida y el orgulloso papá le dedicó unas emotivas líneas que comenzaban así: “En tu cumpleaños hija mía te dedico estas palabras: Papá va a estar”.

“No fui el primero en alzarte, es más, ni estuve cuando llegaste al mundo, no estuve en tu primera Navidad, ni cuando te salió tu primer dientito, no estuve cuando te despertabas llorando por alguna pesadilla ,no estuve cuando diste tu primera sonrisa, no estuve en tu primer cumpleaños, no estuve cuando estabas enfermita, no estuve... Tan solo porque nuestros caminos todavía no se habían unido…”, continuó escribiendo José Ayala.

“Dios y la Virgen tenían planeado lo mejor, encontrarnos en la vida, y que nuestros corazones se hayan hecho uno solo, pasaste un año y meses en un hogar de abrigo hasta que mamá y papá lucharon contra el sistema y te hicimos nuestra hija. Sí, sos mi hija, sos el orgullo de papá, sos la persona más noble que conocí, yo aprendo de vos, diez años cumplís hoy hija mía, pero juro que siempre... Papá va a estar”, destacó José Ayala al celebrar el décimo cumpleaños de la niña de sus ojos.