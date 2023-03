Antonio Banderas se reencontró con Melanie Griffith y su hija Stella

Antonio Banderas se mostró feliz al poder pasar un lindo momento con su expareja, la famosa actriz Melanie Griffith, y su hija Stella del Carmen (26), en la previa de la entrega de los Premios Óscar, donde el español fue uno de los presentadores.

“Reencuentro con Melanie. Almuerzo en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con nuestra hija Stella”, escribió Antonio Banderas en su cuenta de Instagram junto a la imagen donde se lo ve rodeado de madre e hija.

La actriz Melanie Griffith también publicó una postal de los tres y expresó: “Rodeando a nuestra Stella con amor”.

Un dato simpático del encuentro entre padre, hija y expareja fue que en el lugar le trajeron al actor español un café con la imagen del Gato con Botas. “En el Polo Lounge me sirvieron este interesante cappuccino. Este gatito está en todas partes”, destacó Antonio Banderas.

Antonio y Melanie, una pareja muy querida

Recordemos que Melanie Griffith y Antonio Banderas formaron una de las parejas más queridas de Hollywood. Ambos se conocieron en 1995, se casaron un año después y fruto de ese amor nació Stella del Carmen.

Luego de 18 años de relación, en el 2014, Melanie Griffith y Antonio Banderas anunciaron el fin de su matrimonio. Pero a pesar de estar divorciados, los padres de Stella del Carmen llevan una buena relación.

“A Melanie la quiero muchísimo. No puedo entender mi vida sin ella. Es mi mejor amiga. No es mi mujer, pero es mi familia y lo será hasta el día que me muera”, había confesado Antonio Banderas a la revista Hola.