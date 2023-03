Nicole Sautu escribió unas emotivas líneas a su hija Vichi, en el Día del Síndrome de Down

El 21 de marzo se recuerda el Día Mundial del Síndrome de Down y como cada año la influencer Nicole Sautu escribió unas emotivas líneas dirigidas a su pequeña Victoria Fernanda, fruto de su amor con el conductor Víctor Gavilán.

“Feliz Día del Síndrome de Down para la muñecota de nuestra vida y para todas las personas que nacieron con este síndrome. ¿Celebramos? Sí, celebramos que hayan llegado a nuestras vidas porque, así como Victoria cambió por completo mi mundo, estoy segura que cada niño con SD llega a un hogar para transformarlo por completo...”, comenzó expresando Nicole Sautu en su cuenta de Instagram donde cosecha más de 320 mil seguidores que también son fans incondicionales de la dulce Vichi.

Lea más: Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down

Nicole a Vichi: “Valoro cada parte de tu personalidad”

“Hay días difíciles, días de festejar logros, días de llanto, días de risas, ¿pero acaso esa no es la vida misma?”, se preguntó mamá Nicole Sautu, para luego destacar orgullosa: “Victoria Fernanda: Valoro cada parte de tu personalidad, hacés que hoy día jamás piense en el síndrome con el que te tocó nacer, sos tan independiente, tan sensible, tan cariñosa, con una madurez única... No elegiste esto, simplemente Dios y el universo te escogieron... Pero estoy tan segura de que estas cumpliendo con el objetivo, dejando huellas, todas las personas que se cruzan contigo te admiran por todo lo que sos y hacés por encima de tu diagnóstico. Preguntándome siempre qué fue lo que hice para que seas así hoy, jamás te traté como a alguien con SD, simplemente siempre fuiste Victoria, pero abrazando desde chiquitita el diagnóstico para que al avanzar sientas doblemente orgullo y lo que no saben es que gran parte ponés vos con tus ganas y perseverancia”.

Lea más: Victoria, la hija de Nicole Sautu y Víctor Gavilán, cumplió 9 años

Victoria Fernanda, “fuerte, guerrera, valiente”

Victoria Fernanda es la primera hija de Nicole Sautu y Víctor Gavilán. Vichi es la hermana mayor de Valentino y Valery, con quienes llenan de ternura y amor el hogar de los Gavilán-Sautu.

“Fuerte, guerrera, valiente, con la frente siempre en alto y dando lo mejor de vos... Así quiero verte siempre en un mundo donde luchamos para que puedan comprender, incluir, acompañar y disfrutar de lo maravilloso que es tener cerca a una persona con Síndrome de Down”, siguió escribiendo Nicole Sautu en sus redes para finalmente destacar: “Voy a seguir luchando hasta mi último día para ayudarte a avanzar y que el día de mañana puedas soltar mi mano para perfectamente volar sola... ¡Estoy segura! Te ama, mamá”.