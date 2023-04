Salma Hayek, entre las 100 personas más influyentes del mundo

La actriz Salma Hayek figura entre las 100 personas más influyentes del mundo, una lista que se dio a conocer en la revista Time.

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de Time de las 100 personas más influyentes del mundo”, escribió Salma Hayek en su cuenta de Instagram donde tiene más de 23 millones de seguidores.

“Gracias Penélope Cruz, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder al comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”, destacó Salma Hayek.

La revista Time presentó a los 100 influyentes con perfiles que también fueron escritos por otras personalidades. En el caso de Salma Hayek fue Penélope Cruz la encargada de presentarla y aseguró que la mexicana es muy observadora, tiene un enorme corazón y es una mujer fuerte, pero a la vez sensible.

Otros latinos en la lista de Time

Entre los 100 influyentes según la revista Time figuran 7 latinos. Además de Salma Hayek están la actriz dominicana Zoe Saldaña, el actor chileno Pedro Pascal, el futbolista argentino Lionel Messi, el presidente de Brasil, Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mexicana María Herrera Magdaleno.