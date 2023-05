Jessica Torres se va despidiendo de la soltería

Falta poco más de un mes para la fecha marcada para el “sí, quiero” de Jessica Torres y Óscar Portillo. Los tortolitos se casarán el próximo 10 de junio y la futura esposa ya vivió su primera despedida de soltera, hace unos días a orillas del río Paraguay.

“¡Solo gracias a mi grupo Las Divas! ¡Las amo con todo el corazón!”, comenzó escribiendo Jessica Torres en su cuenta de Instagram, para luego continuar: “¡Mi primera despedida soltera, me emocioné, lloré, canté, me quedé sin voz, pero lo que más disfruté fue cuando me desearon lo mejor y verlas tan unidas como hermanas!”.

Lea más: ¡Jessica Torres se casa!

Jessica Torres: “¡Lista para lo que se viene!”

En otro posteo, la futura esposa de Óscar Portillo aseguró feliz: “¡Lista para lo que se viene! ¡No me paro de emocionar! Gracias chicas. ¡Más de lo que me imaginé! ¡Amo! Las amo, Las Divas”.

Lea más: ¡Jessica Torres ya tiene fecha de boda!

Jessica Torres compartió las postales de su primera despedida de soltera con sus amigas en una embarcación que surcó el río Paraguay y donde no faltaron las risas, las anécdotas y los buenos deseos para la nueva etapa de su vida junto a su prometido Óscar Portillo.