Tom Holland reveló que fue adicto al alcohol

El actor de cine Tom Holland habló sin rodeos de la adicción al alcohol que padeció. “Me dije, tal vez tenga un pequeño problema con el alcohol”, aseguró el protagonista de Spiderman, quien además aseguró que ser abstemio “es lo mejor que ha hecho en su vida”.

Luego de una Navidad de “mucha borrachera” el año pasado, el actor decidió alejarse del alcohol y durante enero “lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo”, confesó Tom Holland.

Tom Holland: “Era sin duda un adicto al alcohol”

“Sentía que no podía ser sociable. Sentía que no podía ir al bar y pedir un refresco de limón. No podía ni salir a cenar. Realmente, me estaba costando muchísimo”, siguió contando Tom Holland, quien se puso una meta de seis meses sin beber y al cumplirse ese plazo se dio cuenta que su vida tomó un nuevo rumbo y era “más feliz que nunca”.

“Me alegra decirlo: era sin duda un adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”, aseguró Tom Holland y también destacó: “No puedo creer la diferencia que siento al no beber. Sí, me siento increíble”.