Tom Holland dice adiós a las redes sociales por su salud mental

A sus 26 años, Tom Holland decidió alejarse de las redes sociales. El último Peter Parker se tomó un tiempito para contar a sus seguidores a través de un videito el porqué de su decisión de decir adiós a sus redes.

El actor británico dijo que se tomó un descanso por su salud mental y que considera que Twitter e Instagram son sobreestimulantes y abrumadores. “Es muy perjudicial para mi salud mental, así que decidí da un paso atrás y eliminar las aplicaciones”, expresó Tom Holland.

“Hola y adiós...”

Junto al material audiovisual, Tom Holland escribió en su feed de Instagram: “Hola y adiós... He estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre Stem4, es una de las muchas organizaciones benéficas que The Brothers Trust se enorgullece de apoyar”.

“Los amo a todos, y hablemos de salud mental”, se despidió Tom Holland.

Stem4 es una onegé enfocada a la salud mental de adolescentes en Reino Unido y The Brothers Trust es una organización benéfica llevada adelante por Tom Holland. Así que, el actor está muy comprometido con la causa de ayudar a mejorar la salud mental.