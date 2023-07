Jennifer López cumplió 54, ¡mirá las fotos!

Jennifer López usó su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores cómo fue el festejo de su cumpleaños número 54. “Modo cumpleaños... ¡¡Todo el mes!!”, escribió JLo junto a las postales captadas durante la fiesta.

La Diva del Bronx estuvo rodeada de sus seres más queridos el día de su cumpleaños por lo que mostró en sus redes a sus casi 250 millones de seguidores en Instagram.

Lea más: Jennifer López y Ben Affleck celebraron su primer año de matrimonio

Jennifer López aparece en una de las fotografías enfundada en un fabuloso vestido color plata que hacía resaltar aún más su escultural figura. Además, en otra imagen se la ve arriba de una mesa, feliz y al parecer cantando ante los aplausos de sus invitados.

Lea más: ¡Jennifer López enciende las redes!

Por lo visto, en la fiesta también hubo tiempo para darse un chapuzón en la piscina, pues JLo compartió postales donde estaba muy sensual en traje de baño.

La emotiva felicitación de Salma Hayek a JLo

Salma Hayek, amiga y colega de Jennifer López, la felicitó en su nueva vuelta al sol con una foto retro y un emotivo mensaje.

“¡Feliz cumpleaños JLO! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”, se puede leer al pie de la imagen donde Jennifer López y Salma Hayek están en sus inicios en el mundo del espectáculo junto a Ben Affleck, Susan Sarandon, Ed Limato y Gael García Bernal.