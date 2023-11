¿Por qué internaron a Marilina en terapia intensiva? Esto dicen sus familiares

Marilina Bogado está internada en terapia intensiva desde ayer en un sanatorio capitalino. Así lo confirmó su esposo Will Fretes. La Reina de la Cumbia está distanciada de su marido desde hace unos días, según la misma artista villarriqueña contó en sus historias de Instagram el fin de semana.

“Hola, lamentablemente ayer desde el mismo sanatorio donde estamos y del sistema salió la información de que Marilina no está bien. Me parece lamentable y una falta total de respeto y ética profesional que hayan hecho eso. Ya se está investigando desde el sanatorio y con las autoridades correspondientes quién fue la persona que filtró la información en un momento muy delicado para la familia”, expresó Will Fretes en sus historias de Instagram hace pocas horas y también aseguró que “a más tardar en la tarde ya tendremos a la persona que difundió la información”.

Will: “Esperemos que pronto salga y la tengamos sana y salva con nosotros”

Y luego de escribir esas líneas, Will Fretes se refirió al estado de salud de su esposa. “En cuanto a Marilina, sé que mucha gente está muy preocupada, y lastimosamente se ha manoseado hasta más no poder su nombre…”, señaló el líder de Kchakumbia.

“Ella sigue en terapia y esperemos que pronto salga y la tengamos sana y salva con nosotros. Gracias a todos por sus mensajes y oraciones”, agradeció Will Fretes a sus seguidores de las redes.

Mariela: “Saldremos delante de la mano de Dios”

Desde Bolivia, Mariela Bogado, melliza de Marilina, también publicó un texto en Instagram. “Es una pena cómo se manosea la intimidad de la gente. Que las personas compartan lo que quieran a través de sus redes no le da el derecho a nadie de violentar, como lo están haciendo con mi hermana, la vida privada y algo tan delicado como la salud”, aseguró Mariela Bogado.

“¿Y lo peor? Todo por unos cuántos ‘Me Gusta’ o comentarios. Todos tienen familia, los que publican hasta el más mínimo detalle y los que comentan con tanto odio y maldad. No les deseo el mal, pero recuerden que en esta vida absolutamente todo da vueltas y ojalá a esas personas no les toque vivir algo igual o peor”, siguió expresando Mariela Bogado, para finalmente afirmar: “Como siempre saldremos adelante de la mano de Dios, como siempre hemos salido de toda situación. Gracias a los que nos dan su verdadero apoyo y están con nosotros en este momento que pronto pasará”.