La exreportera Emi Báez es ahora una estrella de YouTube

A sus 39 años la experiodista Emi Báez decidió dar un giro a su vida dejando atrás 11 años de periodismo televisivo abriendo los brazos al mundo de la creación de contenido en redes sociales, siendo reconocida recientemente en ese ámbito. Pese a ser la mejor decisión de su vida, también experimentó una gran e irreparable pérdida.

-Emi, recibiste la ansiada placa de YouTube ¿Por qué te la dieron?

- .Si.. muy feliz y agradecida!! Fue por superar los 100 mil suscriptores en mi canal “Emi Báez Cocina”.

-¿Es cierto que dejaste el periodismo para dedicarte a crear contenido?

- Es cierto.. Fue en un momento muy difícil, mi papá Primitivo Báez estaba muy grave de salud y opté dejar el periodismo y estar más cerca de mi familia… Por suerte tenía la posibilidad de seguir trabajando desde casa con mis contenidos de cocina para las redes.

-¿Cómo es la experiencia?

- Creo que fue le mejor decisión ya que desde mi hogar puedo crear emprender y a la vez cuidar de mis hijos… Lastimosamente hace solo dos meses perdí a mi papá pero él me dejó un gran legado: Nunca rendirme ante las adversidades y luchar por salir adelante.

-¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva vida?

- Que puedo ser libre para crear mis contenidos con la ayuda de mi familia y de los seguidores que sugieren siempre recetas. Además dispongo yo de mi tiempo.

“(Las comidas que hago para el canal de YouTube) nos repartimos con la familia de mi esposo y también les invito a los trabajadores del edificio donde vivo”. Emi Báez

-¿Qué es lo que más extrañas?

- Lo que extraño es estar en contacto directo con mi gente del campo como lo hacía cuando estaba en coberturas para el bloque de Guaraní que tenía… realmente me dio muchas satisfacciones y mucho aprendizaje

-¿Cómo decidiste ser periodista?

- Me encanta mostrar cosas y experimentar momentos y creo que el periodismo me dio eso por eso lo elegí quería hacer y ver cosas que muchas veces en el ir y venir no nos damos cuenta. Como por ejemplo valorar lo que hace un hombre en la charca sacando mandiocas para luego ir a venderlas… su expresión su vida... sacrificio etc.

-¿Cuál es la especialidad de tu canal?

- En mi canal muestro recetas de comidas paraguayas y no paraguayas pero a mi estilo con el Guaraní jopara. Antes era más cerrada con el Guaraní pero luego me pidieron hacerla jopara para entendernos con los extranjeros.

-¿Qué le decís a otra gente que quiere hacerse creadora de contenido y no se anima?

-Que cuando uno quiere puede, que los obstáculos son parte del éxito y que no hay mal que por bien no venga. Si actuamos con honestidad y humildad no hay nada que pueda salir mal a la larga.

-¿Trabajás sola; es decir, filmación, guion, edición o hay un equipo contigo?

- Mi familia es mi equipo … a veces mi mamá, mi hija, mi esposo, mi cuñado, amigos… y mi productor Rafael, amigo y compañero que es mí manager para los contratos y demás; gran persona y excelente profesional. Las grabaciones y edición las hago sola, pero me encanta.

-De todas las recetas ¿cuál es la que más te ha costado, cual fue la más fácil y cuál fue la que más te gustó?

- La receta que más me costó hace es el bollo; en el tercer intento recién me salió y la que siempre me sale rica es la chipa, el mbeju y la sopa que son las que más me gusta hacer. Todas las comidas paraguayas me encantan y creo que a mis seguidores también, por los comentarios que hacen.

-¿Cada cuánto colgás contenido? Es solo YouTube o también otras plataformas.

- Estoy más activa en Instagram; ahí comienza la interacción y luego las comparto en las demás redes Facebook TikTok y YouTube y subo casi todos los días algo rico y fácil con alegría y positivismo por que ese el objetivo de “Emi Báez Cocina”, cocinar sin ser experta y divertirnos al hacerlo.

Identikit

Nombre: Emilce Elizabeth Báez Cristaldo.

Edad: 39 años.

Casada con: Rodrigo Calderón.

Hijos: Alex Calderón de 14 años y Paula Calderón de 6 años.

Profesión: Contadora pública y Periodista.

Lugar de nacimiento: Nací en Juan E. O’Leary, Alto Paraná y malcriada en Santa Rosa, Misiones.

Experiencia periodística: Trabajé 11 años en Albavision (9 años canal 9 y 2 en Paravisión).