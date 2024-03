La cocinera e influencer Majo Herrero mostró cómo le fue con su desafío “30 días sin tomar alcohol”

“Dudé un montón en subir esto y en ponerme vulnerable y exponerme un poco, pero las redes no están solo para compartir momentos perfectos y fotos con filtro, así que, bueno, esto fue un diario que grabé durante 30 días sin tomar alcohol”, escribió la cocinera e influencer Majo Herrero, más conocida como Mi corazón de arroz, junto al videito que compartió en las redes.

Luego, la Majo Herrero destacó: “Puede ser poco, una hazaña intrascendente que a nadie le importa, puede ser largo o aburrido, pero pienso que capaz le pueda servir de algo a alguien”.

En solo horas el material audiovisual publicado por Majo Herrero fue reproducido por miles de personas recibiendo hasta el momento más de 12 mil Me Gusta.

La cocinera e influencer quedó sorprendida por la repercusión que tuvo su video sobre los 30 días sin tomar alcohol y agradeció la buena onda de sus seguidores.

Majo Herrero: “Quiero tomar porque quiero y no solo porque es viernes o costumbre”

“Compartí el diario que grabé del desafío que me hice durante 30 días sin alcohol más que nada para mostrar la experiencia y todo lo que aprendí en el camino. No me siento ética ni moralmente superior ni tampoco es que dejé de tomar por vida, sí creo que aprendí un montón sobre mí misma y sobre las cosas que uno hace nomás sin pensar tanto”, expresó hace unas horas Majo Herrero en sus historias de Instagram.

Además, “Mi corazón de arroz” afirmó: “Me doy permiso de equivocarme mil veces y la intención no es decir ‘miren que fuerte soy’ ni recibir felicitaciones, pero servir a alguien”.

“Quiero tomar porque quiero y no solo porque es viernes o costumbre. Y disfrutar cuando tomo, no tomar porque es lo que se espera de mí. Y creo que eso es lo más valioso que saqué. Buscar intención en las cosas que hago o no hago”, aseguró Majo Herrero.

“No vengo a predicar nada ni servir de ejemplo, soy una persona corriente con mil defectos, pero nada, sentí necesidad de volver a aclarar eso. Fin del comunicado que nadie me pidió (jaja)”, expresó la cocinera e influencer Majo Herrero, para luego agregar: “Y gracias por tanta buena onda, de verdad no esperaba”.