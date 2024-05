Los príncipes de Gales felicitan a Charlotte por sus 9 años con una postal captada por Kate Middleton

Charlotte Elizabeth Diana llegó al mundo el 2 de mayo de 2015 en el hospital St. Mary’s de Londres. Hoy, la hija de Kate Middleton y William de Inglaterra ya cumple 9 años y sus padres utilizaron las redes sociales para saludarla en tan importante ocasión.

“¡Feliz noveno cumpleaños, princesa Charlotte! Gracias por todos los mensajes amables de hoy”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales, donde los príncipes de Gales cosechan más de 16 millones de seguidores.

El texto dedicado a la princesita Charlotte fue acompañado de una postal de la niña tomada por mamá Kate Middleton, quien se declara aficionada a la fotografía.

En la imagen compartida por los príncipes de Gales se ve a Charlotte posando sonriente en los jardines de Windsor con un look informal y el pelo largo suelto.

Charlotte Elizabeth Diana es la única niña de Kate Middleton y William de Inglaterra. Su hermano mayor, George, en breve cumplirá 11 años, y Louis, el menor, la semana pasada sopló 6 velitas.