Padres reclaman dos rubros de una escuela de Paso Pucú

Los padres llegaron en la mañana de este jueves hasta la Supervisión Educativa de la ciudad de Pilar, para reclamar el traslado de dos rubros de la escuela N° 1819 “Curupayty” de la compañía Paso Pucú a otra institución del centro de Humaitá.

La señora Bartola Florentín señaló que fueron engañadas por la docente Rosalina Benítez, quien supuestamente les había informado que su padre se encuentra enfermo y que mientras tanto iba a enseñar en la escuela centro de Humaitá, y que sin embargo ahora se enteraron que el problema es falta de alumno.

“Esta maestra nos engañó, porque dijo que le iba a cuidar a su padre enfermo en Humaitá, pero cuando exigimos que vuelva a enseñar, nos dijo que ella llevó el rubro a la escuela centro de Humaitá, porque en Paso Pucú no hay alumnos suficientes para seguir con el rubro y eso no puede ser. Como nuestros hijos se van a quedar sin estudiar. Nosotros no tenemos medios suficientes para enviar a nuestros hijos hasta Humaitá, porque queda lejos, son 10 km de distancia” relató.

La señora Benigna Bordón dijo que ella envía a su nieto a la escuela y que en la semana hubo un problema con las tareas de los alumnos en el plurigrado. “Mi nieto está en el tercer grado y llevó tarea del sexto grado y así no van a aprender nada. Queremos que la maestra vuelva con su rubro a enseñar y si no va a volver que renuncie, pero que deje el rubro en la escuela”, reclamó.

La Coordinadora Departamental de Educación, Fulvia Cogorno, dijo que solicitará informe a la supervisora pedagógica para conocer más a profundidad la situación que ocurre en la escuela Curupayty, de la compañía de Paso Pucú del distrito de Humaitá.

Lugar histórico

Paso Pucú es un lugar histórico donde el Mariscal Francisco Solano López mandó instalar el Hospital de Sangre, durante las acciones bélicas de la guerra de la Triple Alianza. Paso Pucú se convirtió en un cuartel y punto importante para plantear las estrategias que tomaría el Ejército paraguayo de cara a la guerra.

En Paso Pucú, el Mariscal López, también mandó instalar los talleres gráficos en donde se redactó el “periódico de trinchera” denominado Cabichuí.