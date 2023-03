Unos 200 alumnos quedan sin merienda y almuerzo escolar en General Díaz, Ñeembucú

A dos semanas del inicio de clases, 200 alumnos de la escuela básica N° 267 Gral. José Eduvigis Díaz, se quedan sin merienda y almuerzo escolar. El anuncio lo hizo el intendente Carlos Nicolás Romero González (ANR, cartista), quien argumenta falta de presupuesto.

Los padres de familia solicitaron al intendente que explique que pasó con los fondos de Royalties y Fonacide, que según el Ministerio de Hacienda, transfirió al municipio en el periodo 2022, la suma de 1.077 millones de guaraníes (Fonacide) y 2.154 millones en concepto de royalties.

La institución educativa fue incluida desde el año pasado con la escolaridad extendida por lo que si o si necesitan del almuerzo para los niños. Ante esta situación los padres de familia se reunieron con la directora de la institución Lorena Fretes y decidieron retirar a sus hijos a las 11:00 de la mañana y completar en forma virtual el horario establecido que es hasta las 15:00.

Los padres solicitan que si los alumnos no van a acceder al almuerzo escolar que vuelvan al viejo sistema educativo de 7:00 a 11:00 hs y de 13:00 a 17:00 horas. Otra madre señaló que va ser más factible que les facilite los kits de alimentos como ocurrió durante la pandemia y que ellos cocinen para sus hijos.

Una madre de familia reclamó al intendente Romero González, por qué nunca salió a dar la cara para responder a los reclamos. “Siempre que vamos a la Municipalidad nos dicen que no está o viajó aunque esté sentado en su oficina”, señaló Justina Céspedes, una de las madres

Otro padre de familia Luis Domínguez dijo que aceptaron la propuesta de la dirección educativa de retirar a sus hijo a las a11:00 de la mañana hasta que se resuelva el caso del almuerzo escolar.

“Es injusto que uno retire a su familia a las 11:00 y para 13:00 tenes que volver y están muchos que vienen de lejos y no van a tener tiempo de comer y volver y para más este año no tenemos ni transporte escolar, porque supuestamente no hay recursos, no hay plata, pero hay plata; todo esos fondos de Fonacide y de Royalties se recibe, pero el intendente no pone la cara para dar respuestas a la gente”. indicó.

Agregó que en la ciudad de Gral. Díaz hay muchos problemas por el tema de la sequía. “Aquí hay muchos problemas por la sequía, los productores y agricultores no tienen nada. Ahora viene la crecida del río Paraná, los ganaderos sacan sus animales no saben dónde llevar no tenemos agua en los tajamares, no tenemos ayuda de nada”, significó.

La concejal municipal Mariza Cabral (ANR) cuestionó al intendente municipal por llenar de planilleros la Intendencia y no dar respuestas a la ciudadanía como el caso de la merienda y almuerzo escolar. ”Este intendente llenó de planilleros la Intendencia y no da respuesta a la gente y si no va a dar respuesta a la gente que renuncie”, fustigó la edil.

Agregó que en la Municipalidad de Gral. Diaz existen más de 100 funcionarios. “Siempre como concejal municipal hemos solicitado informe al intendente y nunca respondió; jamás envió la planilla de personal para saber exactamente cuánto son y cuántos ganan por que mis colegas también le protegen”, señaló

Ante esta situación intentamos hablar con el presidente de la Junta Municipal de de Gral Diaz, Edgar Gaona,quien también es a su vez profesor de la escuela básica N° 267 que está quedando sin merienda y almuerzo, pero el docente corrió ante nuestra presencia y subió a su automóvil. Le pedimos amablemente que queríamos hablar con él y apenas abrió la ventanilla y nos dijo que solo el intendente Carlos Nicolás Romero González, puede dar la respuesta.

Llegamos hasta la Municipalidad de Gral. Díaz e intentamos hablar con el intendente Romero González; en el lugar fuimos recibido por una funcionaria que supuestamente seria su sobrina, Jhoana Romero, quien nos manifestó que el intendente se encontraba en una reunión en la ciudad de Pilar.

Elevaron informe al MEC

La directora Lorena Fretes indicó que enviaron el informe del caso al Ministerio de Educación y Ciencias. “Nosotros recibimos la nota enviada por el intendente municipal el 28 de febrero que nos informa que por falta de presupuesto no podrá proveer del almuerzo escolar y que solicitó auxilio al gobernador de Ñeembucú para cubrir esta necesidad. Nuestra institución está con 200 inscriptos y hemos enviado todo el informe a la Coordinación Departamental de Educación y ellos a su vez al Ministerio de Educación y Ciencias, a la Dirección Escolar Básica, a la Dirección de Bienestar Estudiantil, y a la Dirección de la Niñez y la Adolescencia”, preciso.