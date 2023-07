Estados Unidos: récord de personas de 40 años que nunca se casaron

El matrimonio ha sido por mucho tiempo una institución central en la vida de los ciudadanos estadounidenses. En 1980, solamente el 6% de las personas de 40 años nunca había contraído matrimonio. Sin embargo, las personas nacidas después de la década de 1960 han ido posponiendo cada vez más el matrimonio, y un porcentaje creciente está renunciando por completo a él, resalta el informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Los datos de 2021 marcan un nuevo récord en esa tendencia de varias décadas. Aunque muchos solteros de 40 años viven con una pareja romántica, la mayoría no lo hace. En 2022, el 22% de los adultos de entre 40 y 44 años que nunca se habían casado convivían en pareja.

Estadísticas sobre las personas de 40 años que nunca se casaron

Género: Una mayor proporción de hombres que de mujeres nunca había contraído matrimonio.

Raza y origen étnico: Las personas negras de 40 años tenían muchas más probabilidades de no haberse casado nunca que las personas hispanas, blancas y asiáticas de la misma edad.

Nivel de educación: Las personas de 40 años sin un título universitario de cuatro años tenían más probabilidades de no haberse casado nunca que aquellos que habían completado al menos una licenciatura. Un tercio de aquellos con un diploma de escuela secundaria o menos nunca se había casado, en comparación con el 26% de aquellos con algún nivel de educación universitaria y el 18% de aquellos con una licenciatura o más.

La disminución general en la proporción de personas de 40 años que se han casado es particularmente notable debido a que la proporción de personas de la misma edad que habían completado al menos una licenciatura fue mucho mayor en el año 2021 en comparación con 1980 (39% frente al 18%).

Las personas de 40 años con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de haberse casado, pero el crecimiento de este grupo no ha revertido la tendencia general de posponer o renunciar al matrimonio.

Sin duda, no podemos asumir que si alguien no se ha casado a los 40 años, nunca lo hará. De hecho, alrededor de una de cada cuatro personas de 40 años que no se habían casado en 2001 lo habían hecho a los 60 años. Si este patrón se mantiene, una proporción similar de personas de 40 años que nunca han contraído matrimonio se casarán en los próximos años y décadas.