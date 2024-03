Video: Lacalle Pou dice que los peces gordos narcos “estarán en Paraguay”

En una extensa entrevista brindada a un canal de televisión de su país, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou habló de varios puntos, pero se destacaron el narcotráfico y casos que afectan a Paraguay. Mencionó que generalmente en su país caen solo los “giles o no tan giles”, los de menor rango dentro de los esquemas criminales.

“Pero los dueños reales de la droga -a mí no me cabe la menor duda- no son uruguayos y están en otro lugar del mundo. Los grandes, los peces gordos, estarán en Colombia, Paraguay, Bolivia, en Europa...”, manifestó para Canal 4 de Uruguay.

Vea el video de la entrevista del periodista Emilio Izaguirre a Luis Lacalle Pou, en el programa Telenoche:

Lacalle Pou defendió a sus funcionarios involucrados en caso Marset

En otro momento, el mandatario agregó que es autocrítico con su gobierno, pero que los errores han derivado en cambios de conducta y hasta el reemplazo de funcionarios. Señaló que algunas crisis le costaron el cargo a personas de su entorno pero cree que varios de ellos fueron efectos colaterales.

“Se están comiendo un garrón gigante algunos, por ejemplo el caso pasaporte (otorgado a Sebastián Marset). No quedaba otra que otorgar el pasaporte; en la práctica algunos se tendrían que haber sentado arriba del pasaporte y legítimamente sí, pero no quedaba otra. De acuerdo a las reglas jurídicas de nuestro país no quedaba otra, creo que ahí realmente algunos exgobernantes se comieron el garrón, no me cabe la menor duda”, señaló con firmeza.

El presidente hablaba del escándalo del narco prófugo Sebastián Marset y los chats contradictorios entre los miembros de su gobierno. “Cuando pienso en comerse el garrón estoy hablando de varios pero estoy pensando específicamente en Roberto Lafluf, porque si hay alguien que no la comió ni la vivió fue él”, señaló.

Laflut, exasesor de comunicación de la Presidencia de Uruguay, está siendo investigado por supuestamente pedir a Carolina Ache, exvicecanciller, que borre mensajes que prueban que Marset era un “narco peligroso y pesado”, contradiciendo al entonces canciller Francisco Bustillo, quien dijo que nadie sabía quién era él cuando le otorgaron un pasaporte estando preso en Emiratos Árabes.

Consultado Lacalle Pou sobre si piensa que Lafluf no pidió que se borraran pruebas, respondió que tiene su convicción pero que espera que “se sustancie cuanto antes en la Justicia”.

No obstante, confirmó que cree en la inocencia de sus exmiembros del Congreso. “De lo que yo estoy tranquilo es que en este caso, Roberto y algún otro que participó, actuaron de acuerdo a la ley”, insistió.

Marset había solicitado el pasaporte uruguayo en octubre de 2021, y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año, mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por haber intentado salir del país con un pasaporte paraguayo falso.