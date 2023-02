La ehrlichiosis puede causar anorexia a tu perro

La ehrlichiosis canina que es una enfermedad transmitida por un vector la garrapata (rhipicephalus sanguineus), vehiculiza agentes patógenos como ehrliquia platys, hepatozoon canis, anaplasma phagocytophylum, babesia canis y haemobartonella canis por ende no es raro encontrar más de una enfermedad asociada en el mismo animal, explica el doctor Alan Gómez Dacak, experto en odontología veterinaria.

La enfermedad puede durar años

“La enfermedad en los perros presenta una fase aguda que puede durar años sin sintomatología clínica o fase sub clínica en donde los animales se recuperan espontáneamente y si no son tratado pasan a la fase crónica donde podemos tener sintomatología muy variados desde síntomas neurológicos (convulsiones), fiebre, apatía, decaimiento, anorexia, pérdida de peso, pérdida de apetito, a veces comen otras veces no, inflamación de los ganglios, inflamación del bazo, síntomas respiratorios: oculares, cutánea y síntomas como hemorrágicos.

“Sangrado de fosas nasales, petequias en la piel, orina con sangre, hemorragias a nivel ocular, hemorragias de encías, síntoma locomotor: cojeras, artritis, dolores musculares y hasta cuadros renales (insuficiencia renal) cuando no responden al tratamiento médico”, señala el veterinario Alan Gómez.

Diagnóstico y tratamiento

Alan Gómez Dacak dice que el diagnóstico y tratamiento médico deben ser asesorados por el médico veterinario de cabecera, se recomienda mínimamente realizar 2 estudios de citología al año.

Ciclo trifásico

“La profilaxis dirigida al control de garrapatas impidiendo su alimentación y cortando su ciclo evolutivo, el rhipicephalus sanguineus (garrapata marrón), las hembras ponen huevos después de alimentarse y pueden llegar a colocar entre 200 a 3.000 huevos por día, el clima ideal para la eclosión son los climas subtropicales, calor húmedo después de una lluvia, tres semanas después de la eclosión las larvas buscaran al perro para alimentarse luego vuelven a abandonar su hospedador para la siguiente etapa Ninfa, luego deben alimentarse y volver a su ambiente para completar su ciclo y convertirse en adultos a esto se llama ciclo trifásico”, explica el doctor Alan Gómez.

Además señala el veterinario que “Para cortar este ciclo tenemos varias formas de hacerlo desde el uso de pipetas en nuestras mascotas, collares antipulgas y garrapatas, pastillas antigarrapatas y ivermectina (no recomendado por su mal utilización y la resistencia creada por las garrapatas) todo esto mencionado tienen una duración desde 1 mes hasta 3 meses con esto cortamos la alimentación, pero una larva puede vivir hasta 8 meses sin alimentarse entonces debemos reforzar con fumigaciones periódicas con organofosforados en infestaciones masivas cada 15 días 4 a 6 veces y cuando la infestación está controlada cada 3 meses durante todo el año” puntualiza.