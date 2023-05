VIDEO: Perritos y gatitos fashion brillan en la PET Gala de Nueva York

Despues de la MET Gala, la PET Gala; el diseñador Anthony Rubio recreó en Nueva York los looks más icónicos de la gala del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York de este año. Pero esta vez en mascotas.

“Nunca obligo a un animal a usar algo. Si no quiere ponérselo no se lo pone. Cuando le pongo algo a un animal es con comodidad, seguridad y flexibilidad y que puedan ir al baño y no estropear las prendas”, comentó en el video el diseñador Anthony Rubio en Nueva York, lugar en el que se desarrolló la PET Gala.

“Está vestida como Naomi Campbel con un diseño de la colección de primavera 2010 de Chanel, de Karl Lagerfeld y le sienta muy bien. Definitivamente el rosa es su color favorito y está teniendo un buen día”, dijo Lynda Coffman dueña de la perrita Layla a la que sostenía en brazos.

Perros y gatos desfilaron así por la alfombra roja luciendo copias de los trajes de celebridades como Rihanna, Salma Hayek, Jared Leto o Doja Cat.

