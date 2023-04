Familiares temen por la vida del titular del PLRA, quien hoy ya no recibe visitas

La esposa de Efraín Alegre, Myryan Irún de Alegre leyó un comunicado en las afueras de la Agrupación Especializada. Expresó que “ahora dicen que guardará cuarentena en Emboscada, yo les pregunto a Mario Abdo y Horacio Cartes, ¿qué estamos esperando aquí?, que dispongan de una vez, o ¿no saben qué hacer con mi marido? Efraín esta preparado para ir a donde sea, porque a donde vaya Dios, nosotros su familia y el pueblo paraguayo decente estaremos con él, estaremos a su lado”.

Continuó más adelante, “y por último hago énfasis en lo que voy a decir y me hago responsable personalmente de este mensaje: Su seguridad está en riesgo, si algo le pasa a mi marido, le hago responsable directo al presidente en ejercicio Mario Abdo, y al presidente de facto Horacio Manuel Cartes Jara”.

Y con la voz firme, en compañía de uno de sus hijos, continuó su lectura, “si algo le pasa a mi marido tendrán que rendir cuentas a este pueblo sufrido, a esta familia, pero esta vez terminarán en donde tienen que estar, en Tacumbú”.

Al preguntarle si tienen la confirmación de que el presidente del PLRA será trasladado a Emboscada Miriam respondió: “nosotros creemos que hablan de Emboscada como una forma de amenaza para que Efraín se calle, no importa donde él esté, a él no le van a callar, eso lo ha demostrado. Vivimos amenazados hace tiempo, desde que Cartes está en la arena política. Y no por eso Efraín ha dejado de tener postura, ni se ha callado, ni ha dejado de denunciar ni nombrarlo y llamarlo como lo que es. Entonces nosotros estamos aquí, firmes como familia”.

Y remató con la noticia que “de ayer a hoy, de repente todo cambió, ya no puede recibir visitas”, puntualizó Myryan Irún.