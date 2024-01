Así despidió la clase política a Robert Acevedo

La muerte del diputado Robert Acevedo enlutó al Poder Legislativo y al PLRA, cuyos referentes se sirvieron de las redes sociales para expresar sus condolencias y también recordar al parlamentario de larga trayectoria en la política nacional.

Uno de los primeros diputados en referirse al respecto fue Édgar Acosta. “Profunda tristeza me causa la muerte del compañero de lucha, Robert Acevedo”, señaló en Twitter. También extendió sus condolencias a los familiares y otros deudos que deja el legislador.

Profunda tristeza me causa la muerte del compañero de lucha, Robert Acevedo. Mis Pésames a familiares y amigos del apreciado correligionario. — Edgar Acosta Alcaraz (@EdgarAcostaDip) February 26, 2021

Celeste Amarilla, de la bancada del PLRA de la Cámara Baja, también escribió un sentido mensaje sobre Acevedo. “El Diputado Robert Acevedo falleció, como miles de paraguayos, de complicaciones fatales causadas por la corrupción. Esa corrupción que condena a todos los que viven lejos de Asunción a depender de 17 ambulancias con UTI, la mayoría de ellas en deplorable estado al punto de sufrir desperfectos mecánicos dos o tres veces en el trayecto hasta la capital (sic)”, manifestó.

Siguió su misiva recordando que debido a la falta de insumos, médicos e infraestructura en condiciones muchos connacionales se ven obligados a trasladarse hasta la capital para recibir asistencia. “La misma corrupción que obliga a acudir a la capital porque no hay hospitales ni médicos ni infraestructura capaces de salvar vidas a partir de 50 km de Asunción. En Paraguay el COVID es doblemente mortal. Hemos desarrollado una cepa imposible de combatir si no hay patriotismo y solidaridad con la nación paraguaya”, aludió sobre la corrupción.

“Querido Robert, muchas veces dijimos y advertimos que la corrupción mata. Lástima que te tocó a vos. No te mató el covid, te mató la corrupción que impidió que en tu ciudad te curen, la corrupción que hizo que vengas en una ambulancia de mierda donde no podían ni intubarte. La misma corrupción que ya se cobró miles de vidas de paraguayos. Agradecida con tu valiente trabajo como Presidente del Congreso, y habiéndome ganado tu aprecio y tu amistad, te despido con tristeza. MISIÓN CUMPLIDA ROBERT, EL PARAGUAY DEMOCRÁTICO NO TE OLVIDARÁ. Que en paz descanses”, reza el final de su mensaje.

Por su parte, Pedro Alliana (ANR), titular de la Cámara de Diputados, recordó a Acevedo como un “férreo defensor de sus ideales y de su Partido; digno opositor y una persona respetuosa de la diversidad de pensamientos dentro de @DiputadosPy”.

Hoy amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del Dip. Robert Acevedo. Férreo defensor de sus ideales y de su Partido; digno opositor y una persona respetuosa de la diversidad de pensamientos dentro de @DiputadosPy. Sentidos pesames para todos sus familiares. Q.E.P.D. pic.twitter.com/QdKCzBNAmr — Pedro Alliana (@AllianaPedro) February 26, 2021

El actual presidente del Congreso, senador Óscar Salomón, señaló que recordará al fallecido como un “hombre leal a sus ideales y amante de su querido Departamento de Amambay”.

Con profundo pesar, extiendo mis condolencias a familiares y amigos del Diputado Robert Acevedo.



Siempre lo recordaremos como un hombre leal a sus ideales y amante de su querido Departamento de Amambay.



QEPD + pic.twitter.com/5pAnNjOflG — Oscar Salomón (@cachitosalomon) February 26, 2021

En el mismo sentido se pronunció Desirée Masi, senadora por el PDP quien recordó que Acevedo era presidente del Congreso Nacional cuando se dio el intento fallido de enmendar la Constitución Nacional y se frenaron las intenciones de reelección presidencial de Horacio Cartes. “El Pte del Senado que coordinó la resistencia y la lucha contra quienes quisieron violar la Constitución de la República del Paraguay. Así lo vamos a recordar a Robert Acevedo, siempre (sic)”, indicó.

Sebastián Villarejo, diputado de Patria Querida, expresó: “QEPD Robert Acevedo, mis más sentidos pésames a su familia y amigos. Una persona que tuvo y cumplió con una responsabilidad histórica presidiendo el Congreso en la crisis del 2017″.

QEPD Robert Acevedo, mis más sentidos pésames a su familia y amigos. Una persona que tuvo y cumplió con una responsabilidad histórica presidiendo el Congreso en la crisis del 2017. — Seba Villarejo (@sebavillarejo) February 26, 2021

El exlegislador y exministro del Interior Rafael Filizzola recordó que Acevedo fue uno de los políticos que buscó visibilizar los delitos del crimen organizado en Amambay. “Robert Acevedo, a lo largo de su vida pública fue uno de los pocos que enfrentó al crimen organizado en Amambay, eso le costó muchísimo en lo personal y familiar. A pesar de todo mantuvo siempre su compromiso con la democracia y el desarrollo del país”, escribió.

Robert Acevedo, a lo largo de su vida pública fue uno de los pocos que enfrentó al crimen organizado en Amambay, eso le costó muchísimo en lo personal y famliar.

A pesar de todo mantuvo siempre su compromiso con la democracia y el desarrollo del país. — Rafael Filizzola (@FilizzolaRafael) February 26, 2021

El Congreso Nacional, mediante una resolución firmada por el presidente Óscar Salomón, declaró tres días de duelo debido a la muerte de Acevedo.

Al retorno de las actividades de la Cámara Baja, asumirá en reemplazo del fallecido, Ramón Juan Manuel Ayala Acevedo, quien es sobrino del fallecido. Ayala Acevedo es abogado y fue funcionario de la Gobernación de Amambay.

Lea más: Declaran tres días de duelo en el Congreso por fallecimiento de Robert Acevedo

Robert Acevedo falleció luego de luchar por su vida por varios días en el Ineram, a raíz de que padecía graves complicaciones por el COVID-19. Estuvo en un primer momento internado en un sanatorio privado de Pedro Juan Caballero, pero cuando se complicó su cuadro, sus familiares decidieron trasladarlo de urgencia a la capital.