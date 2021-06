Anexo C: En menos de un mes “tenemos que tener una posición”, asegura el canciller

En esta semana, en la reunión que tiene el Grupo de Análisis y Seguimiento (GAS) todos los martes en la sede de Itaipú, se elaborará un calendario de aproximación para el proceso de la revisión del Anexo C y la negociación de la tarifa de Itaipú del 2022 y el presupuesto de la institución, anunció el canciller nacional, Euclides Acevedo.

“Vamos a hacer un calendario de aproximación, de tal suerte a que se arribe en la construcción del presupuesto 2021-2022 y tengamos una posición clara y definida”, señaló al ser consultado al respecto.

Acerca de cuándo se dará a conocer la posición del Gobierno para la revisión del Anexo C, manifestó que no cree que pase de un mes. “Y eso, como dijo el presidente de la ANDE (Ing. Félix Sosa), va a depender del conocimiento y dominio de mercado eléctrico, pero nuestra posición cada vez va a estar más cerca”, indicó.

Agregó que ya están un poco agotados de mucha conversación y mucha exposición sobre el tema. “Ahora queremos definir propuestas, que vamos a poner después a consideración de las demás organizaciones”, apuntó.

La revisión aún no se inicia

Al preguntársele sobre su afirmación, durante su participación en la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento de la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, de que ya se inició la revisión del Anexo C con el Brasil, Acevedo indicó que la Cancillería Nacional envió dos cartas al Brasil solicitando el adelantamiento del proceso, y que la respuesta fue positiva. “Lo que queremos hacer ir a acercarnos. Todavía no comenzó realmente el proceso de revisión, pero ya hemos manifestado nuestra intención y ellos nos han respondido que tienen interés”, aclaró.

Lea más: Anexo C: el canciller reveló que inició revisión con Brasil

Agregó que permanentemente conversa con el canciller brasileño de que “nosotros queremos hablar”. “Todavía está la cuestión de la pandemia, que no nos encontramos, hacemos la videoconferencia, pero las videoconferencias no son suficiente. Estamos urgidos, ansiosos”, expresó.

Mencionó que sobre este tema, mucha gente ni nadie sabe ni le interesa. “Creo que tenemos que estimular el el interés”, acotó.

Lea más: Es necesario adelantar revisión del Anexo C, pero no es oportuno, según analistas