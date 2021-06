En Guairá no solo hay minas de oro, también de bitcoin

El diputado Carlos Rejala, informó que visitó el pasado viernes una de las minerías de bitcoin del departamento de Guairá y que también se reunió con autoridades de la empresa Clyfsa (Compañía de Luz y Fuerza S.A.). “Estuvimos por la culta y andariega ciudad de Villarrica, visitando una de las minerías de bitcoin en nuestro país. Compartimos y aprendimos bastante”, publicó Rejala en su página de Facebook.

Consultado al respecto, el mismo explicó que la minería de bitcoin es una gran oportunidad económica para generar riqueza en el Paraguay, en el sentido de hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica, aprovechando los horarios en que la ciudadanía o las otras industrias no la utilizan.

“Para impulsar este rubro, necesitamos dos cosas; una, crear una tarifa eléctrica que incentive el uso de la energía no utilizada; dos, crear las condiciones técnicas para poder vender esa energía excedente que ninguna industria convencional podría consumir”, propuso el parlamentario.

Destacó que el Paraguay es un país bendecido con abundante energía limpia y barata y como joven ya no cree solamente en una economía basada en la agricultura y la ganadería. “Nosotros somos la generación de la tecnología y el avance”, aseveró.

El parlamentario comentó que durante su visita por Villarrica quedó realmente sorprendido de cómo la empresa privada Clyfsa ha logrado utilizar de forma optima su contratación de potencia.

Explicó que la Villarrica consume una potencia de 27 MW durante los picos de consumo. Clyfsa contrata esa potencia de 27MW para poder suministrar a la ciudad, pero ese consumo solo ocurre por unas 4 horas durante la tarde, lo que se conoce como los horarios de punta de carga y solo durante los veranos. Entonces la firma tiene mucha potencia contratada durante toda la noche, toda la madrugada y prácticamente toda la siesta, periodo en que la ciudad y los usuarios convencionales no consumen.

“Para no desperdiciar esos bloques de energía disponibles pero no utilizados, la empresa Clyfsa los vende a las mineras de bitcoin, de tal forma a poder optimizar al máximo su contrato de potencia. Esta es una forma de operación altamente sofisticada que utiliza Hydro Quebec en Canadá, con los mineros de cryptomonedas, justamente para poder optimizar su venta de energía”, indicó.

Añadió que Clyfsa no solo vende ese excedente sino que además controla en tiempo real el momento en que las mineras pueden consumir o dejar de recibir la energía, dependiendo del consumo de la ciudad.

“Estuve también con el CEO de la empresa POW Mike Cohen, de Canadá que es uno de los lideres de la industria de cryptomonedas en ese país y él me dijo que también quedó sorprendido por el nivel de sofisticación en el manejo óptimo de Clyfsa”, refirió.

Rejala indicó que el sistema que se aplica en Villarrica es más sofisticado que la utilizada por Hydro Quebec en Canadá y que esa solución se puede aplicar a nivel nacional, de tal forma que los bloques de potencia que fueron contratados por la ANDE, de las binacionales, puedan ser utilizados de forma óptima vendiendo la energía en los horarios en que nadie utiliza, de noche y durante la madrugada.

“Estos bloques de potencia no utilizados pueden representar millones de dólares en venta de energía para la ANDE. Hoy, en el mundo se reconoce que las mineras de cryptomonedas son los mejores aliados de las empresas eléctricas, especialmente en Canadá, EE.UU. y en los países europeos, donde operan de forma óptima y se permite a las empresas eléctricas puedan tener grande ganancias, dando previsibilidad para realizar las inversiones en generación y transmisión de energía eléctrica”, manifestó.

EL diputado también señaló que se comunicó con el presidente de ANDE, el ingeniero Félix Sosa, a quien le solicitó una reunión con su equipo técnico, para ver la posibilidad de vender los excesos de potencia no utilizada por ANDE, durante los horarios de bajo consumo.

¿Comisión bitcoin en BCP?

Por otro lado, el director de la Fundación Paraguaya, Martín Burt, anunció el pasado martes, en rueda de prensa, que el Banco Central del Paraguay conformó una comisión para analizar el tema bitcoin; sin embargo, no pudimos obtener la versión de la banca matriz.

MIC, sin información

Sobre el tema, hemos consultado con el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, quien señaló, que él no tiene información ni datos sobre intenciones de inversión en bitcoin. “Hace un tiempo tuvimos una reunión sobre el tema bitcoin con el presidente del Banco Central del Paraguay y varios ministros del Poder Ejecutivo, donde la conclusión fue que ese tipo de inversiones no es muy conveniente para el país, pues es intensiva en el consumo de energía eléctrica y no genera empleo”, señaló. Sin embargo, dijo que personalmente cree que se debería hacer un esfuerzo y regular las condiciones que se deben exigir para este tipo de inversiones. Aclaró que su opinión no es compartida por la mayoría del Equipo Económico.

Auge en el Este

Sobre la minería de criptomonedas, se debe señalar que también están en auge en el departamento del Alto Paraná. Se trata de cientos o miles de procesadores ultrapotentes, que trabajan prácticamente 24 horas al día para realizar transacciones de la moneda virtual o criptomoneda descentralizada. Estos procesadores deben realizar millones de cálculos y procesos algorítmicos que tras una determinada cantidad de procesos y resultados obtenidos, se genera una criptomoneda.

Recordemos que en varias intervenciones a la Agencia Regional Alto Paraná de la ANDE, se verificaron 16 clientes que se dedican a la minería de bitcoin, de los cuales cuatro fueron intervenidos por irregularidades y se detectaron fraudes por G. 8.717 millones.

Para la inversión

Respecto al bitcoin, durante un reciente foro internacional sobre el auge de las criptomonedas y su tendencia, en abril de este año, el vicepresidente de productos e innovación de la compañía mundial, Mastercard, Walter Pimienta, dijo que por su fluctuación constante en el mercado, las monedas digitales o criptomonedas, deben ser consideradas como una opción de inversión y no como medio de pagos.

Enfatizó que las criptomonedas están ganando terreno en el mercado, por lo que es conveniente no descuidar los planes regulatorios en cada país, y la protección al consumidor.

Cotización actual del bitcoin

El bitcóin (BTC), la moneda digital que tiene sus adeptos y críticos, fue creada en el 2009. Aunque tardó unos años en valorizarse en el mercado, su cotización es muy variable, por ejemplo el 13 de marzo de este año estaba en US$ 60.364, es decir, G. 399.790.772 por cada BTC. Sin embargo, según el sitio https://coin360.com en la fecha de hoy está en US$ 35.685,31 por cada BTC, es decir unos G. 235.523.046‬ al cambio del dólar de G. 6.600.

La criptomoneda se trata de una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago, impulsado por sus usuarios y su principal ventaja es que se puede utilizar sin intermediarios. Como desventajas, se menciona la volatilidad y que al no tener registros, se la utiliza en el narcotráfico, venta ilegal de armas y otras actividades delictivas.