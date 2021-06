Salyn Buzarquis dice que si gana abrirá la cancha para buscar el mejor candidato de la oposición en 2023

Sobre la jornada electoral de hoy, dijo que están cubriendo el 100% de las mesas del país con una estructura “bien organizada” y que al final de la jornada esperarán los datos del conteo rápido del TREP, ya que no harán un conteo paralelo.

Con respecto a su alianza con el sector llanista del PLRA, al que se vincula siempre con el cartismo, el candidato dijo que tenía el apoyo de ocho movimientos internos de su partido y que su línea crítica al expresidente Horacio Cartes no cambió ni cambiará.

Señaló que tiene testimonios de su postura, porque fue él quien denunció la estafa del proyecto Metrobús y quien planteó en este periodo un proyecto de más impuestos a las empresas tabacaleras para financiar una asistencia económica a las personas de tercera edad y que además enfrentó durante 8 años un proceso judicial impulsado por el cartismo en su contra. “Mi postura contra el cartismo no va a cambiar”, aseguró.

Indicó que el actual presidente del PLRA, Efraín Alegre, menciona en su discurso que es la alternativa a Blas Llano, cuando que él no es candidato, no está siquiera en la lista a integrar el Directorio partidario y no está propuesto “ni para comisario de Tablada”, ya que dio un paso al costado.

Sostuvo que lo que Alegre no puede entender es que se debe dar la unidad en el PLRA y que, mirando al 2023, no puede volver a perder con él como candidato.

Indicó que Efraín le planteó que lo acompañe nuevamente como candidato a la presidencia en 2023, pero que él le dijo que ya han perdido dos veces y no es conveniente insistir con una fórmula que el electorado rechaza. Apuntó que Alegre carece de la generosidad para buscar otras alternativas en el partido “que no sea él ni yo”, sino un candidato que llegue a la gente.

Salyn Buzarquis dijo que, de ganar esta elección, lo primero que hará es unir al partido, luego a la oposición en su conjunto como segundo paso y como tercer paso impulsar una concertación “abriendo la cancha para todos y ahí vamos a definir quién es el candidato que puede llegar con más posibilidades”. Dijo que particularmente consideraba que, por peso, por estructura y por figuras, debe ser un liberal. Indicó que lo que no hará es es hacerle perder al partido por tercera vez con la idea de que “yo nomás debo ser el candidato”.

Afirmó que Alegre representa “la división y la derrota segura” de la oposición y que si él gana abrirá la posibilidad de que el candidato para el 2023 sea quien realmente esté mejor posicionado.

Consultado sobre la candidatura del empresario Norman Harrison, a quien se menciona como candidato impulsado por el llanismo, dijo que él no había hablado con el senador Llano sobre candidaturas presidenciales. Admitió que se escucha que Harrison quiere ser candidato, pero no podía confirmar que ya esté decidido porque no se sentó a hablar con él hasta ahora.

No obstante dijo que ya sea Norman Harrison, el senador Víctor Ríos o todos los que quieran ser candidatos, se debe definir quién tiene el perfil y las mejores posibilidades para ser presidente. “Lo que no podemos hacer es tantear con la misma fórmula por tercera vez para perder”.

Salyn Buzarquis dijo que en este momento el mejor amigo de un colorado no es otro colorado sino Efraín Alegre. “Seguro que Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes están cruzando los dedos para que él gane las elecciones”, afirmó.